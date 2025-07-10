Маленький и доступный кроссовер Toyota как будто подменили: машина примерила калифорнийский стиль

Японская фирма Mitsuoka удивила многих своих поклонников последними проектами переоборудованных автомобилей Toyota, которые превращались во внешние копии американских машин из 70-х.

По такому же пути собственный модельный ряд начал развивать ее соперник Cal’s Motor, понявший, что это золотая жила, интересная покупателям.

Тюнинг-компания выпустила ретро-внедорожник, представляющий собой полностью перелицованный кроссовер Toyota Raize. Машина получила название Havana Sand Beach Edition и щеголяет совершенно новым внешним видом, отсылающим к непринужденному калифорнийскому стилю.

Длина кузова Havana составляет 4123 мм, ширина 1695 мм, а высота 1620 мм. Таким образом автомобиль крупнее оригинальной модели Raize. Причина этого кроется в его хромированных бамперах, которые увеличили длину кузова машины до 137 мм.

Кроссовер использует хромированные накладки на передней части кузова и корме, в корне меняющие облик этой машины, а также эксклюзивный песочный окрас и классические ретро-колесные диски.

Внутри «американизированная» версия Toyota Raize щеголяет сиденьями, обшитыми коричневой кожей и синей джинсовой тканью, а также ковриками песочного цвета.

Несмотря на глобальные внешние изменения технически кроссовер «Тойота» остается прежним. Такие машины комплектуются 1- и 1,2-литровыми моторами мощностью 98 и 87 лошадиных сил, а также гибридной силовой установкой на 106 л.с.

Цены на перелицованные кроссоверы Havana Sand Beach Edition в Японии стартуют от 4 миллионов 990 тысяч иен или примерно 2,7-миллиона рублей.