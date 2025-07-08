Абсолютно новый Toyota Highlander: первые изображения

Крупный кроссовер Toyota Highlander предлагается покупателям на протяжении более 25 лет. Дебютировав на выставке в Нью-Йорке в 2000-м году машина завоевала статус бестселлера, отказываться от которого японский автопроизводитель не планирует и в будущем.

В 2022-м году эта модель прошла через финальное обновление четвертой генерации и сейчас готовится к тому, чтобы перейти в пятое поколение. Изменения в экстерьере нового Toyota Highlander на днях предсказал дизайнер «Nihar Mazumdar», ведущий свой профиль на зарубежной медиа-платформе «Behance».

Независимый художник полагает, что смена генерации в случае с «Хайлендером» в значительной степени изменит дизайн этой популярной модели, сделав ее похожей на нынешний RAV4.

Toyota Highlander 5 поколения (неофициальные рендеры)

От прежнего облика «Горца» не останется и следа. Машине на рендерах достался высокий уровень капота, фары, выполненные в форме букв «C», повернутых друг к другу, решетка радиатора, выкрашенная в цвет кузова, а также массивный бампер с большими вертикальными вырезами по бокам.

Корму виртуальный Highlander нового поколения автор изображений модернизировал также по лекалам свежего RAV4, наделив такими же задними фонарями, между которыми расположил надпись с названием модели.

Интерьер художник выполнил в том же квадратном стиле, что и у младшего родственника, но с собственными ухищрениями. К примеру двумя слотами для беспроводной зарядки гаджетов, круглым селектором трансмиссии и отодвинутой к лобовому стеклу цифровой комбинацией приборов.

Неофициальный рендер интерьера Toyota Highlander 5 поколения

Ранее сообщалось, что новый Highlander будет переведен на электротягу. Его разработкой займутся не в Японии, а в Китае. Машине пророчат последовательный гибридный силовой агрегат.

При этом параллельно будет продаваться оригинальный кроссовер свежей генерации, платформа которого окажется модернизирована.

Презентация Toyota Highlander нового поколения должна состояться в ближайшие пару лет.