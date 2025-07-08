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Mitsubishi Delica D:6 обещает стать грозой минивэнов, но рискует лишиться японских корней

Текст: Алексей Шмидт
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Популярность вместительных минивэнов в последнее время растет даже несмотря на главенстве в этом сегменте больших кроссоверов. Ответом на повышенный спрос от Mitsubishi должно стать новое поколение ее знаменитой модели – Delica. 

По новым слухам, пришедшим из Японии, разработка свежей генерации Delica (D:6) находится на завершающей стадии. Это означает, что до дебюта машины остается совсем немного времени.

В качестве ориентировочных сроков премьеры новой «Делики» называют октябрь этого года, когда в столице Японии (Токио) состоится ежегодная «Выставка японской мобильности».

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Концеп-кар Mitsubishi D:X Concept

Инсайдеры полагают, что Delica D:6 получит более агрессивную внешность, увеличенный дорожный просвет и продвинутые электронные системы, ответственные за уверенную езду на бездорожье. Однако есть одно «но».

В основе машины может оказаться неяпонская платформа CMF производства Renault. Ее прочат свежему поколению Nissan Elgrand, а из-за того, что все три компании входят в один альянс, ради экономии эту «тележку» собираются интегрировать и в минивэн-бестселлер Mitsubishi.

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Официальный тизер новой Mitsubishi Delica (D:6)

Утверждается, что Delica D:6 окажется крупнее своей предшественницы. В начальных версиях машина получит под капот 2,2-литровый турбированный дизельный двигатель, но в старших исполнениях ей будет положен более экономичный гибрид на базе 2,4-литрового мотора. 

Так это будет или иначе все могут узнать уже этой осенью, когда, по слухам, состоится премьера предсерийной версии новой «Делики».

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Фото:Mitsubishi

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