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У самого важного пикапа Toyota будет подключаемый гибридный модуль PHEV

Текст: Алексей Шмидт
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Главный пикап Toyota на мировой арене – Hilux – готовится пройти масштабную модернизацию. Премьеру машины ждут уже в сентябре этого года.

Недавно инсайдерские СМИ сообщили, что новое поколение этой популярной модели добавит в список своих версий новую экономичную модификацию для конкуренции с Ford.

Речь идет о гибридной подключаемой силовой установке PHEV, которая войдет в список вариантов двигателей. Пока неясно, будет она использовать бензин или дизель, а также неизвестны конкретные характеристики ее аккумулятора, но понятно, что машина будет играть против Ford Ranger PHEV.

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Toyota Hilux нового поколения (прототип)

Ранее в интернете появились шпионские фотографии нового Toyota Hilux, на которых было заметно, что автомобиль приобретет более широкую сетчатую решетку радиатора и крупные воздухозаборники в новом бампере, а сама передняя часть кузова пикапа в целом станет более квадратной и высокой, чем у нынешней модели.

Ожидается, что новая генерация «Хайлакс» сохранит текущую платформу IMV, которая пройдет через модернизацию. Благодаря доработкам жесткость рамы на скручивание увеличится, что обеспечит машине лучшую проходимость.

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Интерьер Toyota Tacoma

Внутреннюю компоновку Hilux должен унаследовать у большого пикапа Tacoma, в том числе его 7-дюймовую полностью цифровую приборную панель и крупный 14-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. 

Что касается агрегатных конфигураций, то основными для новинки могут стать дизельные моторы рабочим объемом 2,4- и 2,8-литра. Последнему пророчат в пару 48-вольтовую мягко-гибридную систему со стартер-генератором.

За внедорожные качества пикапа будет отвечать активная антипробуксовочная система A-TRC, блокировка дифференциала, а также несколько новых ездовых режимов движения по пересеченной местности. 

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Фото:BestCarWeb, соцсети, Toyota

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