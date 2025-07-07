У самого важного пикапа Toyota будет подключаемый гибридный модуль PHEV

Главный пикап Toyota на мировой арене – Hilux – готовится пройти масштабную модернизацию. Премьеру машины ждут уже в сентябре этого года.

Недавно инсайдерские СМИ сообщили, что новое поколение этой популярной модели добавит в список своих версий новую экономичную модификацию для конкуренции с Ford.

Речь идет о гибридной подключаемой силовой установке PHEV, которая войдет в список вариантов двигателей. Пока неясно, будет она использовать бензин или дизель, а также неизвестны конкретные характеристики ее аккумулятора, но понятно, что машина будет играть против Ford Ranger PHEV.

Toyota Hilux нового поколения (прототип)

Ранее в интернете появились шпионские фотографии нового Toyota Hilux, на которых было заметно, что автомобиль приобретет более широкую сетчатую решетку радиатора и крупные воздухозаборники в новом бампере, а сама передняя часть кузова пикапа в целом станет более квадратной и высокой, чем у нынешней модели.

Ожидается, что новая генерация «Хайлакс» сохранит текущую платформу IMV, которая пройдет через модернизацию. Благодаря доработкам жесткость рамы на скручивание увеличится, что обеспечит машине лучшую проходимость.

Интерьер Toyota Tacoma

Внутреннюю компоновку Hilux должен унаследовать у большого пикапа Tacoma, в том числе его 7-дюймовую полностью цифровую приборную панель и крупный 14-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Что касается агрегатных конфигураций, то основными для новинки могут стать дизельные моторы рабочим объемом 2,4- и 2,8-литра. Последнему пророчат в пару 48-вольтовую мягко-гибридную систему со стартер-генератором.

За внедорожные качества пикапа будет отвечать активная антипробуксовочная система A-TRC, блокировка дифференциала, а также несколько новых ездовых режимов движения по пересеченной местности.