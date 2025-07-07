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Японский кроссовер, который хочет стать популярнее Toyota RAV4, показан во всей красе перед премьерой

Текст: Ростислав Архипов
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2026 mazda cx 5 gets rendered one more time based on the teasers looks even better in cgi 2 1

CX-5 – самый продаваемый автомобиль японского автопроизводителя Mazda. И несмотря на то, что ему еще очень далеко до популярности своего прямого конкурента Toyota RAV4, компания из Хиросимы работает над тем, чтобы приблизиться к одному из своих главных визави.

Сделать еще один шаг в этом направлении призвано новое, третье по счету поколение CX-5, которое обещают представить в ближайшие несколько дней.

Как оно будет выглядеть недавно показал цифровой дизайнер студии «Larson Design» (он же lars_o_saeltzer). Художник подготовил серию неофициальных рендеров CX-5, основанных на шпионских фото и тизерных изображениях. Судя по ним, главная новинка «Мазды» этого года сохранит узнаваемый облик, но примерит более стильный и агрессивный экстерьер.

2026 mazda cx 5 gets rendered one more time based on the teasers looks even better in cgi 254013 1 1
Mazda CX-5 третьего поколения (неофициальные рендеры)

Если верить выложенным в Сеть качественным картинкам, то третье поколение CX-5 приобретет слегка модернизированную радиаторную решетку, а также фары новой конструкции.

Вместе с ними машине будет положен другой бампер и перелицованная корма, где главным новшеством должны стать новые зауженные фонари с необычным изогнутым внутренним рисунком, напоминающим заднюю светотехнику компании BMW.

2026 mazda cx 5 gets rendered one more time based on the teasers looks even better in cgi 1 1

В свежей генерации бестселлер «Мазды» сохранит прежнюю платформу, но может слегка вырасти в размерах.

О его механической части пока доподлинно ничего неизвестно, но ходят слухи, что в будущем «паркетнику» будет положен супер-современный гибридный силовой агрегат Skyactiv-Z, разработка которого сейчас ведется полным ходом. 

Презентовать машину собираются 10 июля, но ее продажи стартуют ближе к концу 2025 года. 

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Фото:Larson Design

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