Доступный седан Toyota обучат тратить на 100 км всего 3,8-литра бензина

Toyota известна в России седанами Corolla и Camry, но за пределами нашей страны в ее линейку 4-дверок входят и другие модели этого сегмента. Одна из них – бюджетник Yaris Ativ. Машины продаются в Таиланде и пользуются там высоким спросом как среди простых покупателей, так и среди таксопарков.

В скором времени этот бестселлер ждет небольшое обновление, которое должно позволить своим владельцам тратить еще меньше денег на заправку.

Toyota Yaris Ativ

В августе 2025 года Yaris Ativ должен приобрести новый бензиново-электрический вариант, расход топлива которого составит в среднем 3,8-литра горючего на каждые 100 километров пути.

В его основе будет лежать 1,5-литровый атмосферный мотор с кодовым наименованием 2NR-VEX, который без электрического довеска выдает около 91 лошадиной силы и 141 Нм крутящего момента.

Ассистентом для него выступит бесступенчатая коробка передач e-CVT, аккумулятор на 0,7 кВт/ч и система переднего привода.

Гибридный Toyota Yaris Ativ будет способен развивать максимальную скорость в 160 километров в час.

В его оснащение должны войти система бесключевого доступа, мультимедийная система с поддержкой интерфейсов CarPlay и Android Auto, старт/стоп, камера на 360 градусов и многое другое.

Цены на модернизированный и экономичный Toyota Yaris Ativ обещают объявить ближе к его премьере, то есть примерно через месяц.