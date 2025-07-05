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Популярный бизнес-минивэн Toyota превратился в микро-квартиру на колесах с встроенным туалетом

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В последние годы под влиянием популярности кемпинг-путешествий в мире зародилась тенденция по превращению минивэнов в кемперы.

Японский бренд OMC, специализирующийся на таких трансформациях, недавно представил свой новый проект. В его основу лет популярный бизнес-минивэн Hiace, который часто используется на местном рынке для коммерческих перевозок. 

Несмотря на компактные размеры внутри нее удалось разместить почти все для комфортных путешествий и жизни в машине, в том числе хоть и простой, но туалет.

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Схема компоновки жилого отсека автодома OMC Galaxy

Кемпер получил название Galaxy и может похвастать в жилом отсеке обилием светлых деревянных панелей, расширяющих пространство, а также наличием верхних и нижних двухъярусных кроватей.

Вместе с ними в комплекте идет набор многофункциональных столов и стульев, которые можно использовать не только для отдыха, приема пищи или работы, но и в качестве третьего спального места. 

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За питание электроприборов внутри (микроволновка, 40-литровый холодильник и кондиционер) кемпер Galaxy использует литиевый аккумулятор большой емкости 200 Ач, а также вторичную батарею на 105 Ач. 

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Но главной «фишкой» этого автодома является возможность установки внутри простого туалета, который полностью отделен от жилой зоны центральной дверной панелью. Если в нем нет необходимости, покупатели могут использовать это пространство в качестве складского помещения. 

Продажи автокемпера Galaxy на базе Toyota Hiace стартуют в Японии в ближайшие недели. Сколько будет стоить такой автодом пока неизвестно.  

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Фото:OMC

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