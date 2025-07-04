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Седан Toyota, который никому не нужен, получит новое поколение и дизайн в стиле Crown

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2014 году Toyota выпустила новый седан Mirai, который сильно отличался от того, что делал этот японский автопроизводитель до этого. Вместо традиционного мотора машина получила силовую установку, работающую на водороде.

Уже на заре существования автомобиль не пользовался спросом среди покупателей. Не помог ему даже переход во второе поколение, после которого «Мирай» продавался во всем мире в количестве несколько тысяч машин в год. 

В итоге руководству Toyota пришлось публично признать проект провальным, но отказываться от него японцы все же не намерены.

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Toyota Mirai актуального поколения

Японская пресса уверяет, что инженеры «Тойоты» ведут работы над третьей генерацией водородного седана Mirai, которая должна появиться в продаже в ближайшие годы.

Цифровые дизайнеры из студии «Digimods Design» полагают, что в свежем поколении самый «непродаваемый» седан Toyota подвергнется серьезной внешней трансформации, отказавшись от устаревшего плавного образа.

Экстерьер машины могут подогнать под новый фирменный стиль компании, ранее опробованный в бестселлерах Camry, Prius и RAV4 последних поколений, а также в семействе Crown.

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Новое поколение Toyota Mirai (неофициальный рендер)

На неофициальных рендерах новый Toyota Mirai показан с по-иному оформленной передней частью кузова, где сверху располагаются узкие дневные ходовые огни, а компактные блоки основного света установлены ниже в бампере. 

Решетка радиатора выглядит еще шире, чем в актуальной 4-дверке, а корма выделяется сквозным блоком фонарей, встроенным в крышку багажника «утиным» спойлером и спортивным бампером.

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Новое поколение Toyota Mirai (неофициальный рендер)

Каким окажется новый Toyota Mirai в плане техники пока сказать сложно. Актуальный водородный седан приводится в движение за счет электрохимического генератора и электрического двигателя на 185 лошадиных сил, установленного сзади. Максимальный запас хода модели равен 647 километрам. 

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Фото:Digimods Design, Toyota

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