Спортивный кроссовер Toyota, скопированный с Ferrari, оказался неинтересен японцам

В 2023 году Toyota расширила гамму своего семейства моделей Crown, включив в него купеобразный «паркетник» Crown Sport. Машина получила необычный внешний облик, который с определенного ракурса (сбоку) пересекался с высокопроизводительным кроссовером Ferrari Purosangue. Но даже это визуальное сходство не сделало из «Краун Спорт» бестселлера.
Как пишет японская пресса, в «Тойоте» озадачены тем, что кроссовер пользуется не таким высоким спросом, как должен был. Показатели продаж Crown Sport на родном для себя рынке ниже ожидаемых.
Причиной такого положения дел журналисты видят в цене Crown Sport, который стоит достаточно дорого и даже пересекается со стоимостью некоторых люксовых кроссоверов премиальной марки Lexus.
Чтобы решить эту проблему в Toyota собирается добавить в линейку версий Crown Sport новую комплектацию начального уровня, которая должна снизить порог входа для покупателей.
Ожидается, что в новой стартовой версии Crown Sport обзаведется стандартным 2,5-литровым гибридным силовым агрегатом общей мощностью в 234 лошадиные силы.
Но с целью экономии лишится некоторых технологических и комфортабельных опций, таких как цифровое внутреннее зеркало заднего вида, двойных функций вентиляции и обогрева передних сидений, а также электропривода пассажирского кресла.
Упрощение оснащения Crown Sport должно снизить его цену до 5 миллионов 200 тысяч иен или 2,8-миллиона рублей по текущему курсу, однако будет ли этого достаточно для того, чтобы заинтересовать японцев, пока непонятно.