Спортивный кроссовер Toyota, скопированный с Ferrari, оказался неинтересен японцам

В 2023 году Toyota расширила гамму своего семейства моделей Crown, включив в него купеобразный «паркетник» Crown Sport. Машина получила необычный внешний облик, который с определенного ракурса (сбоку) пересекался с высокопроизводительным кроссовером Ferrari Purosangue. Но даже это визуальное сходство не сделало из «Краун Спорт» бестселлера.

Как пишет японская пресса, в «Тойоте» озадачены тем, что кроссовер пользуется не таким высоким спросом, как должен был. Показатели продаж Crown Sport на родном для себя рынке ниже ожидаемых.

Toyota Crown Sport

Причиной такого положения дел журналисты видят в цене Crown Sport, который стоит достаточно дорого и даже пересекается со стоимостью некоторых люксовых кроссоверов премиальной марки Lexus.

Чтобы решить эту проблему в Toyota собирается добавить в линейку версий Crown Sport новую комплектацию начального уровня, которая должна снизить порог входа для покупателей.

Ожидается, что в новой стартовой версии Crown Sport обзаведется стандартным 2,5-литровым гибридным силовым агрегатом общей мощностью в 234 лошадиные силы.

Но с целью экономии лишится некоторых технологических и комфортабельных опций, таких как цифровое внутреннее зеркало заднего вида, двойных функций вентиляции и обогрева передних сидений, а также электропривода пассажирского кресла.

Упрощение оснащения Crown Sport должно снизить его цену до 5 миллионов 200 тысяч иен или 2,8-миллиона рублей по текущему курсу, однако будет ли этого достаточно для того, чтобы заинтересовать японцев, пока непонятно.