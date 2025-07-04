Неубиваемый пикап Toyota готов к переходу в новое поколение

Новый отчет из Японии утверждает, что следующая генерация популярного пикапа Toyota Hilux может поменяться не только внешне, но и механически, предложив покупателям более экономичный вариант силовой установки.

Японское инсайдерское издание «Best Car» утверждает, что Toyota планирует предложить в пару к дизельному мотору, который будет положен новому Hilux, гибридную силовую установку.

Подробностей о том, когда подключаемый силовой агрегат станет доступен для свежей генерации «Хайлакса» пока не приводится. Кроме того, непонятно будет он использовать бензиновый ДВС или же окажется построен на базе дизельного мотора.

Обложка свежего журнала Best Car

Ожидается, что новое поколение Toyota Hilux сохранит свою платформу, но само шасси будет заметным образом обновлено. Конструкция кузова должна остаться прежней, однако машине перелицуют переднюю и заднюю части, придав ее общему облику больше современности.

Одновременно с этим японские инсайдеры заявляют, что популярный пикап Toyota, напротив, переберется на новую «тележку» – в частности на рамную архитектуру GA-F, которая используется внедорожными моделями Land Cruiser 300 и Prado.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Hilux

На первых порах продавать машину, по слухам, собираются со знакомыми для ее покупателей 2,4- и 2,8-литровыми турбодизельными агрегатами, последний из которых предлагается в мягко-гибридной модификации.

Помогать им предстоит не нынешней 6-скоростной автоматической коробки передач, а 8-диапазонному «автомату», такому же как в свежем Prado.

Официальная презентация нового Toyota Hilux может состояться в ближайшие месяцы.