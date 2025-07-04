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Неубиваемый пикап Toyota готов к переходу в новое поколение

Текст: Алексей Шмидт
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Новый отчет из Японии утверждает, что следующая генерация популярного пикапа Toyota Hilux может поменяться не только внешне, но и механически, предложив покупателям более экономичный вариант силовой установки.

Японское инсайдерское издание «Best Car» утверждает, что Toyota планирует предложить в пару к дизельному мотору, который будет положен новому Hilux, гибридную силовую установку. 

Подробностей о том, когда подключаемый силовой агрегат станет доступен для свежей генерации «Хайлакса» пока не приводится. Кроме того, непонятно будет он использовать бензиновый ДВС или же окажется построен на базе дизельного мотора. 

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Обложка свежего журнала Best Car

Ожидается, что новое поколение Toyota Hilux сохранит свою платформу, но само шасси будет заметным образом обновлено. Конструкция кузова должна остаться прежней, однако машине перелицуют переднюю и заднюю части, придав ее общему облику больше современности.

Одновременно с этим японские инсайдеры заявляют, что популярный пикап Toyota, напротив, переберется на новую «тележку» – в частности на рамную архитектуру GA-F, которая используется внедорожными моделями Land Cruiser 300 и Prado. 

HILUX F 250726 SO 1
Неофициальный рендер нового поколения Toyota Hilux

На первых порах продавать машину, по слухам, собираются со знакомыми для ее покупателей 2,4- и 2,8-литровыми турбодизельными агрегатами, последний из которых предлагается в мягко-гибридной модификации.

Помогать им предстоит не нынешней 6-скоростной автоматической коробки передач, а 8-диапазонному «автомату», такому же как в свежем Prado. 

Официальная презентация нового Toyota Hilux может состояться в ближайшие месяцы.

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Фото:Best Car

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