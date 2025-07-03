ДомойАвтоновости сегодняСтарший брат Renault Duster стал бруталом в версии Redust

Старший брат Renault Duster стал бруталом в версии Redust

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия IMG 6066 2 bronze 1

Кроссовер Dacia Bigster появился совсем недавно, став старшим братом модели Duster. Машина повторила дизайн своего родственника, но ателье Carpoint из Германии это, очевидно, не устроило. 

Тюнеры подготовили для «Бигстера» пакет внешних доработок, превращающих и без того агрессивный кузов машины в настоящий брутальный вседорожник.

Визуально Bigster Redust отличается от оригинальной модели специальными легкосплавными всесезонными шинами General Grabber A/T, а также расширенными передними и задними колеями, придающими «паркетнику» более мускулистый вид. 

Копия IMG 6090 2 schwarz 1
Bigster в пакете Redust

Эксклюзивности кроссоверу добавляет яркий воздухозаборник на капоте, переделанный рисунок решетки радиатора, окрашенные в золотой цвет наружные зеркала, а также подножки для более удобного доступа внутрь машины. 

Но даже это еще не все. Автомобилю оказался положен экспедиционный багажник на крыше, защита днища и мелкие детали декора бронзового цвета. 

Копия IMG 6087 2 schwarz 1

Технически кроссовер остался без изменений. В оснащение машины входит бензиновый мотор TCe на 130 лошадиных сил, разгоняющий «паркетник» с места до 100 км/ч за 11,2-секунды. Привод – полный. 

Стоимость брутальной версии Dacia Bigster в Европе уже обозначена. Carpoint будет просить за такие машины от 36 тысяч 290 евро или 3,4-миллиона рублей по текущему курсу. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Carpoint

Читайте также:

Последние новости:

Subaru может выпустить новый «заряженный» хэтчбек, который так...

Самый качественный среднеразмерный кроссовер этого года оказался автомобилем...

Недорогая «зажигалка» на колесах от Toyota готова к...

Новый 2-литровый мотор Toyota хочет превзойти легендарный двигатель...

Mitsubishi готовит наступление внедорожных моделей: новые Delica Mini...

Mercedes G-Class для «небогатых» появится не таким, каким...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения поразит двумя кардинально разными...

Хардкорный внедорожник Nissan вернется спустя 10 лет перерыва

«Убийца» Hyundai Palisade от Kia рискует оказаться мужественнее,...

Любимый внедорожник Toyota американцев оценили в России почти...

Появились свежие подробности о новом Chevrolet Tracker

Самый качественный большой премиальный внедорожник в мире: за...

Раскрыты 12 автомобилей, которые могут проехать без поломок...

Kia Rio нового поколения могут сделать похожим на...

Популярный японский кросс-вэн приобрел крутой вид от Modellista

Mitsubishi дает несколько намеков на новый 7-местный бюджетный...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+