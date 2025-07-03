Старший брат Renault Duster стал бруталом в версии Redust

Кроссовер Dacia Bigster появился совсем недавно, став старшим братом модели Duster. Машина повторила дизайн своего родственника, но ателье Carpoint из Германии это, очевидно, не устроило.

Тюнеры подготовили для «Бигстера» пакет внешних доработок, превращающих и без того агрессивный кузов машины в настоящий брутальный вседорожник.

Визуально Bigster Redust отличается от оригинальной модели специальными легкосплавными всесезонными шинами General Grabber A/T, а также расширенными передними и задними колеями, придающими «паркетнику» более мускулистый вид.

Bigster в пакете Redust

Эксклюзивности кроссоверу добавляет яркий воздухозаборник на капоте, переделанный рисунок решетки радиатора, окрашенные в золотой цвет наружные зеркала, а также подножки для более удобного доступа внутрь машины.

Но даже это еще не все. Автомобилю оказался положен экспедиционный багажник на крыше, защита днища и мелкие детали декора бронзового цвета.

Технически кроссовер остался без изменений. В оснащение машины входит бензиновый мотор TCe на 130 лошадиных сил, разгоняющий «паркетник» с места до 100 км/ч за 11,2-секунды. Привод – полный.

Стоимость брутальной версии Dacia Bigster в Европе уже обозначена. Carpoint будет просить за такие машины от 36 тысяч 290 евро или 3,4-миллиона рублей по текущему курсу.