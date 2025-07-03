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Самый качественный среднеразмерный кроссовер этого года оказался автомобилем Kia

Текст: Алексей Шмидт
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Копия kia telluride 2024 increased ground clearance 1

Автомобили Kia уже далеко не те, что выпускались в начале «нулевых». Сегодня это машины, не уступающие по комфорту и надежности именитым автопроизводителям, что доказывает ряд их наград от ведущих организаций.

Совсем недавно в США был опубликован итоговый список самых качественных машин 2025 года, где победителем в сегменте среднеразмерных SUV оказался один из автомобилей Kia – кроссовер Telluride.

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Самые качественные среднеразмерные кроссоверы 2025 года по версии J.D.Power

Согласно исследованию, на долю этой модели пришлось минимальное количество жалоб на качество от владельцев в течение первых 90 дней эксплуатации. 

В исследовании J.D.Power IQS проверяется начальное качество автомобиля на основе проблем, о которых сообщают их новоиспеченные обладатели. В число жалоб могут входить: неудачный опыт вождения, производительность, удобство использования функций, а также различного рода недочеты и неисправности.

2024 Kia Telluride
Kia Telluride

В исследовании американских журналистов Kia Telluride удостоился похвалы не только за прочность, но и за универсальность для комфортных семейных поездок (автомобиль вмещает до 8 человек).

Машина комплектуется выносливым 3,8-литровым двигателем V6, вырабатывающим 291 л.с., чего более чем достаточно для уверенной езды как по шоссе, так и по проселочным дорогам. 

Кроме того, эксперты назвали салон автомобиля «тихим», «стильным» и «напичканным технологиями». 

Напомним, в скором времени Kia Telluride ждет плановый переход в новое поколение. Машина должна поменяться как внешне, так и технически, повторив ряд механических решений соплатформенного Hyundai Palisade 2 генерации. 

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Фото:Kia
ИСТОЧНИК:J.D.Power

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