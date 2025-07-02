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Mitsubishi готовит наступление внедорожных моделей: новые Delica Mini и Pajero Sport в повестке

Текст: Алексей Шмидт
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2025 год должен стать для компании Mitsubishi одним из самых продуктивных за последние пару лет с точки зрения внедорожных новинок.

Первым таким автомобилем должен стать реформенный компактвэн Delica Mini, названный в честь оригинальной «Делики», а вторым – новая генерация легендарного вездехода Pajero Mini. 

Премьера модернизированной «Делики Мини» запланирована на июль этого года. Ожидается, что машина получит более богатое и технологичное оснащение.

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Mitsubishi Delica Mini

Автомобиль должен сохранить ту же конфигурацию двигателя, но поменять внешность за счет других фар и задних фонарей, а также обзавестись в салоне новым широкоформатным 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и полуцифровой комбинацией приборов. 

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Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (неофициальный рендер BestCarWeb)

Что касается свежего «Паджеро Спорт», то его премьера может состояться во второй половине 2026 года. Автомобилю пророчат сохранение шасси с лестничной рамой, которое должно обеспечить ему прежние качества на бездорожье.

Полный привод никуда не денется и, возможно, будет улучшен новыми электрическими ездовыми режимами. 

Внешне Pajero Sport новой генерации должен выделиться более брутальным экстерьером с квадратными грубыми линиями кузова, новой решеткой радиатора, другими фарами и пересмотренными задними фонарями.

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Mitsubishi Pajero Sport нового поколения (неофициальный рендер BestCarWeb)

Под капотом внедорожника ждут 2,4-литрового 4-цилиндрового турбодизельного мотора от пикапа L200/Triton мощностью 204 лошадиные силы.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi зарезервировала в конструкции рамы нового Pajero Sport место для аккумуляторов, поэтому в перспективе внедорожник может обзавестись подключаемой гибридной системой (PHEV).

Премьера автомобиля должна состояться в 2026 году. 

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