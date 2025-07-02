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Mercedes-Benz S-Class нового поколения поразит двумя кардинально разными версиями

Текст: Ростислав Архипов
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Флагманский седан Mercedes-Benz S-Class дебютировал в нынешнем виде в 2020 году, пройдя более половины жизненного цикла. Недавно о его следующем поколении выяснились свежие подробности. Причем от официальных лиц штутгартского автогиганта.

По новым сведениям, грядущая генерация S-Class будет продаваться сразу в двух итерациях: как топливный автомобиль и как полноценный электрокар.

Машина должна получить новый внешний облик, который отличится в зависимости от выбранной покупателем модели: 4-дверки с ДВС или седана с электромотором.

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Неофициальный рендер электрической версии нового поколения Mercedes S-Class

Технической информации о новом поколении S-Class сейчас практически нет. Ранее предполагалось, что топливный вариант этой модели будет построен на основе актуальной платформы MRA, тогда как «батарейный» седан создадут на недавно разработанной электрической «тележке» MB.EA. 

О мощностных характеристиках сейчас можно лишь строить догадки. По слухам, машину предложат в одномоторной и двухмоторной версиях. Максимальная мощность первого варианта может составить 360 лошадиных сил, тогда как более дорогого превысит 500 л.с. 

Премиальному немецкому седану будет положена аккумуляторная батарея емкостью более 100 кВт/ч, которая обеспечит ему запас хода в электрической модификации от 560 до 800 километров. 

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Фото:Соцсети

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