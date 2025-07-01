Самый качественный большой премиальный внедорожник в мире: за сколько его можно купить в России

Чем качественнее автомобиль, тем больше людей хотят его купить. Этот тезис может подтвердить очередная новинка российского рынка в области параллельного импорта, которая славится своей надежностью в сравнении с конкурентами.

Речь идет о модели Infiniti QX80. Согласно исследованию аналитиков «J.D.Power», эта машина является самым качественным большим премиальным внедорожником в мире.

В рейтинге наиболее беспроблемных автомобилей этого класса QX80 заработал 89 баллов из 100 возможных, опередив по этому показателю Cadillac Escalade (83/100), Land Rover Range Rover (80/100), а также Lincoln Navigator (80/100), Mercedes-Benz GLS (77/100) и BMW X7 (73/100).

Infiniti QX80 2025 года

Как удалось выяснить нашей редакции в ходе мониторинга российских классифайдов, сейчас новые Infiniti QX80 можно купить на нашем рынке сразу в нескольких городах (Москва и Новосибирск). Причем это машины нового поколения, представленного в прошлом году.

Большие премиальные японские внедорожники оснащены современным турбированным мотором V6, который пришел на смену архаичному V8. 3,5-литровый бензиновый агрегат развивает до 450 лошадиных сил мощности и работает в тандеме с автоматической коробкой передач и системой 4WD.

Ценовой разброс самого качественного большого премиум-внедорожника в мире по версии «J.D.Power» в России впечатляет.

Самые недорогие предложения таких машин 2025 года выпуска без пробега оценены в сумму от 13 миллионов 990 тысяч рублей. При этом в наиболее продвинутых версиях (Autograph) стоимость Infiniti QX80 способна доходить до 19 миллионов 999 тысяч рублей.