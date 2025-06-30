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Знаменитое купе Honda «для свиданий» вот-вот вернется

Текст: Ростислав Архипов
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Представленное несколько раз в виде концепт-кара купе Honda Prelude готовится показать себя в серийном воплощении и вернуться в продажу. Шестая генерация модели, известной как «машина для свиданий», близка к запуску на родном для себя рынке.

По данным зарубежных СМИ, сайт с рекламными сведения и для оформления предзаказов на новый «Прелюд» заработает в Японии в июле этого года. Первой информацией, которая появится на нем, будут изображения товарного купе и список основного оборудования автомобиля. 

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Слева – концепт нового Honda Prelude, справа – оригинальная модель

Тест-драйвы машины в Японии начнутся также в середине лета, но продажи купе стартуют не раньше третьего квартала этого года (осенью).

Ожидается, что серийный вариант Honda Prelude будет использовать 2-литровую гибридную силовую установку e:HEV, которой комплектуется родственный Civic. Ей предстоит отличиться увеличенной выходной мощностью и бесступенчатой трансмиссией eCVT с инновационной спортивной системой переключения передач S+ Shift.

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Режим работы трансмиссии S+ Shift

Внутри от новинки ждут схожей компоновки с Civic, в том числе аналогичных цифровых приборов и многофункционального рулевого колеса, а также большого центрального дисплея с сенсорным экраном, сетчатых воздуховодов нового поколения и кнопочного интерфейса управления системой кондиционирования салона. 

Следом за Японией продажи нового Honda Prelude собираются начать и на других мировых рынках сбыта.

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Фото:Honda

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