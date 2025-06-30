Новый внедорожник Toyota для дачников будет стоить от 2,2 млн рублей

До официальной презентации нового поколения пикапа Toyota Hilux остается совсем немного времени, из-за чего в Сеть все чаще утекают подробности об этом проекте.

На днях очередные сведения подоспели из крупного японского портала «BestCarWeb», который не только показал как будет выглядеть популярный местный «утилитарник» свежей генерации, но и рассекретил о нем ранее недоступные сведения, в том числе его потенциальные цены.

По информации инсайдеров, новый Toyota Hilux переживет эволюционные изменения в дизайне, незначительно поменявшись спереди и сзади. При этом боковины машины, скорее всего, останутся прежними.

Скриншот с журнала BestCarWeb

Общая длина реформенного внедорожного пикапа составит 5350 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1800 мм. Расстояние между осями должно оказаться равно 3085 мм. Таким образом новый «Хайлакс» превзойдет в размерах своего предшественника, обеспечив как более вместительную кабину, так и грузовой отсек.

Информации об оснащении машины пока нет, но известно, что продавать ее будут в двух вариантах: стандартной модификации и «заряженной» от ателье Gazoo Racing (версия GR).

Японская пресса утверждает, что в новом поколении Hilux подорожает на несколько сотен тысяч иен и будет стоить от 4 миллионов иен (2,2-миллиона рублей) в классическом исполнении и около 5 миллионов иен (2,7-миллиона рублей) в оспортивленной версии GR.

Премьера нового Toyota Hilux состоится до конца 2025 года.