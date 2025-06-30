Нет выхода: Renault объяснила, почему хочет перевести Alpine A110 на электротягу

«Заряженная» модель Alpine A110 в своем нынешнем виде надолго не задержится в этом мире. Ее преемник появится в ближайшие пару лет и будет электрическим.

Это вызывает немалую тревогу среди фанатов гоночного суббренда Renault – ведь электромобили обычно очень тяжелые, что противоречит философии A110.

По словам руководства Alpine, у компании просто нет другого выхода. Для того, чтобы получить в следующей генерации A110 нужный уровень производительности с ДВС, ей пришлось бы вложить в него гораздо больше средств, чем есть на сегодняшний день, а также в любом случае сделать машину тяжелой (из-за гибридного довеска).

Alpine A110 актуального поколения

В конечном счете это бы заставило французского автопроизводителя отказаться от модели A110, вызвав еще большее негодование фанатов.

Ранее стало известно, что новый Alpine A110 EV будет базироваться на специальной алюминиевой платформе и оснащаться компактными и легкими электромоторами, установленными на колесах.

Официальный тизер нового Alpine A110

Машина должна получить относительно невысокую массу по стандартам электрокаров, а также способность управлять всеми электрическими двигателями за миллисекунды, что обеспечит ей мгновенный крутящий момент.

Кузов нового A110 EV хотят сделать таким же, как у его предшественника, с точки зрения высоты, ширины и других пропорций, но при этом придать ему агрессивности.

Когда новинка Renault и Alpine выйдет в продажу, ей предстоит навязать борьбу схожему по формату автомобилю MG Cyberster.