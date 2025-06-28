Легендарный автобус-вахтовик Антарктиды Ivan The Terra отправился на пенсию

Ivan The Terra наконец-то отправлен в отставку. Легендарный автобус, за 30 лет успевший перевезти между станцией Мак-Мердо в Антарктиде и соседним аэродромом более 100 тысяч человек, ушел на почтенную пенсию.

Созданный канадским производителем Foremost для регионов вечной мерзлоты внедорожный автобус умел справляться с самыми сложными условиями эксплуатации, в том числе позволяя ездить на нем даже в условиях сильных метелей, которые для Антарктиды не редкость.

Несмотря на огромные размеры и массу Ivan The Terra умел ездить по льду, не проламливая его под собой.

Автобус-вахтовик Ivan The Terra

Длина машины составляла почти 14 метров, а ширина более 3,6-метра, тогда как вес был равен колоссальным 24 тоннам.

Примечательно, но для того, чтобы приводить в движение такого гиганта, использовался 300-сильный двигатель, который было необходимо прогревать от 30 до 60 минут. Максимальная скорость автобуса с ним едва достигала 32 км/ч.

Каждая из шести шин работала при очень низком давлении, распределяя огромный вес машины ровно по поверхности. Внутри автобус умещал до 56 пассажиров, которые точно знали, что доберутся из точки А в точку Б даже в самую плохую погоду (хоть и не быстро).

Журналисты из США пишут, что бюджетные сокращения, принятые президентом Дональдом Трампом, дошли до Арктической программы, поэтому автобус было решено снять с эксплуатации.

Что с ним делать сейчас решает администрация Новой Зеландии. Не исключено, что машину выставят на аукцион.