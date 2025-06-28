Опытный механик жалуется на проблемы с двигателем Subaru

Общая надежность японского автопроизводителя Subaru всегда считалась высокой, однако нередко одним из самых слабых звеньев в ней является двигатель.

О массовых проблемах с моторами Subaru рассказало американское издание «Torquenews», ссылающееся на местную автомастерскую в Норт-Авроре (штат Иллинойс).

Механик Трентон, ведущий профиль в соцсетях «@teterautomotive», провел для журналистов экскурсию по автосервису, показав как много автомобилей Subaru находятся на ремонте из-за проблем с их двигателями.

В общей сложности автомеханик и журналисты насчитали на территории автомастерской 13 машин Subaru, в которых сотрудники автосервиса устраняют серьезные проблемы с моторами. Все они представляют собой модели WRX и STI Performance.

По словам работника СТО, все эти машины прибыли на ремонт с одной и той же проблемой – стуком шатуна, который исходит от шатунных подшипников двигателя.

Причиной подобного звука может быть недостаток смазки или чрезмерный износ, когда шатун находится в прямом контакте с коленчатым валом. Это практически гарантировано приводит к катастрофическим повреждением мотора, если не устранить проблему немедленно.

По словам автомеханика, владельцы всех машин, сейчас находящихся в автомастерской, упустили время и теперь вынуждены терпеть траты на капитальный ремонт своих двигателей.