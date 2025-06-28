Самый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире: сколько он стоит в России

Когда кто-то говорит о роскошных внедорожниках, первое, что приходит многим в голову, это Lexus.

Премиальный суббренд Toyota выпускает сразу несколько машин в этом сегменте, одна из которых, судя по новому исследованию журнала «iSeeCars», является самым безотказным 7-местным Luxury-внедорожником на планете.

В рейтинге надежности 2025 года первое место занимает Lexus LX 600. Машина заработала оценку в 8,7 баллов из 10 возможных, опередив своих родственников: Lexus GX 550 и Lexus GX 460, которые уступили ей по 0,3 балла соответственно.

Lexus LX 600 2025

Что интересно, несмотря на отсутствие в России компании Lexus, сегодня LX 600 доступен даже на нашем рынке.

Внедорожники поступают в РФ по серым схемам импорта и предлагаются мультибрендовыми автосалонами по всей стране.

Оснащение таких автомобилей включает 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 415 лошадиных сил (650 Нм), ассистирует которому автоматическая коробка передач на 10 ступеней и полноприводная система.

Сколько стоит самый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире в России? Разброс цен на такие машины велик.

Самые доступные предложения в стране автомобилей 2025 года выпуска оценены в 16 миллионов 690 тысяч рублей, тогда как за самые дорогие авто просят до 22 миллионов 260 тысяч рублей.