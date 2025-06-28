ДомойАвтоновости сегодняСамый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире: сколько он стоит в России

Самый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире: сколько он стоит в России

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
lx 600 fsport comfort perfect proportions 1

Когда кто-то говорит о роскошных внедорожниках, первое, что приходит многим в голову, это Lexus.

Премиальный суббренд Toyota выпускает сразу несколько машин в этом сегменте, одна из которых, судя по новому исследованию журнала «iSeeCars», является самым безотказным 7-местным Luxury-внедорожником на планете. 

В рейтинге надежности 2025 года первое место занимает Lexus LX 600. Машина заработала оценку в 8,7 баллов из 10 возможных, опередив своих родственников: Lexus GX 550 и Lexus GX 460, которые уступили ей по 0,3 балла соответственно.

lexus lx600 1051969 1
Lexus LX 600 2025

Что интересно, несмотря на отсутствие в России компании Lexus, сегодня LX 600 доступен даже на нашем рынке.

Внедорожники поступают в РФ по серым схемам импорта и предлагаются мультибрендовыми автосалонами по всей стране.

lexus lx600 1051964 1

Оснащение таких автомобилей включает 3,5-литровый бензиновый мотор мощностью 415 лошадиных сил (650 Нм), ассистирует которому автоматическая коробка передач на 10 ступеней и полноприводная система. 

lx 600 fsport int gallery 01 d 1

Сколько стоит самый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире в России? Разброс цен на такие машины велик.

Самые доступные предложения в стране автомобилей 2025 года выпуска оценены в 16 миллионов 690 тысяч рублей, тогда как за самые дорогие авто просят до 22 миллионов 260 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lexus
ИСТОЧНИК:iSeeCars

Читайте также:

Последние новости:

Опытный механик жалуется на проблемы с двигателем Subaru

Новый недорогой кроссовер Renault C-класса раскрыл о себе...

Революционер среди японских миникаров готовится к смене поколения....

Фермерский вариант нового рамного внедорожника Kia обрел цену

Toyota RAV4 лишил Tesla Model Y звания самого...

Большой, вместительный и дорогой кроссовер Hyundai просится в...

На продажу выставили идеальный Toyota FJ Cruiser с...

Новая практичная Toyota для поездок на дачу показалась...

Владельцы ломучих моторов PureTech жалуются, что Stellantis пудрит...

Японский хэтчбек для народа получит «заряженную» версию дешевле...

Mitsubishi вернет в Японию кроссовер RVR по завидной...

Новейший 2-литровый мотор Toyota выходит на трековые испытания:...

Бюджетный, практичный и вместительный минивэн Kia вот-вот станет...

На что владельцы внедорожников Toyota 4Runner жалуются чаще...

Самый короткий и бюджетный Toyota Land Cruiser могут...

Hyundai Creta 3 поколения появится в 2027 году...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+