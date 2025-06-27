Новый недорогой кроссовер Renault C-класса раскрыл о себе свежие подробности

Разработка нового кроссовера Renault, который расположится в сегменте C-класса, идет полным ходом.

До премьеры машины, основным рынком сбыта которой будет Латинская Америка, остается совсем немного времени. Презентовать автомобиль хотят уже 10 июля. Накануне об этом проекте стали известны очередные подробности.

Новый кроссовер Renault C-класса получит имя Boreal. Машину запустят в Южной Америке, а затем выведут в продажу в 70 странах за пределами этого региона.

Новый кроссовер Renault Boreal (спекулятивный рендер)

Ожидается, что новый «паркетник» разделит платформу, двигатели и трансмиссии, а также дизайн и интерьер со своим более компактным братом Renault Duster 3 поколения.

Несмотря на общее внешнее сходство Boreal должен получить слегка иное оформление «передка» и кормы, а также выделиться более богатым оснащением.

Продавать кроссовер собираются с мощной гибридной силовой установкой, включающей в себя бензиновый двигатель на 108 лошадиных сил, электромотор на 51 л.с., а также аккумуляторную батарею на 1,4 кВт/ч и стартер-генератор.

Новый кроссовер Renault Boreal (спекулятивный рендер)

Совокупная отдача этой связки должна достигнуть 155 л.с., а сама силовая установка сможет работать как на бензине, так и на этаноле.

Интерьер 3 поколения Renault Duster

Внутри кроссовера ждут появления компоновки салона, перенесенной из Duster 3 генерации.

Автомобиль могут оснастить 10,1-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным дисплеем, полностью цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для смартфона, а также раздельным климат-контролем и системой автономного управления ADAS.