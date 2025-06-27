Фермерский вариант нового рамного внедорожника Kia обрел цену

В конце прошлого года Kia представила свой новый рамный пикап Tasman. Машина, ориентированная на езду по бездорожью, получила несколько версий, в том числе вариант голого шасси.

От классических модификаций это исполнение отличалось улучшенными возможностями по вместительности и грузоподъемности, а также специальными опциями.

Ценник на пикап с голым шасси и двойной кабиной раскрыли в Австралии, где его продажи начнутся со дня на день. Стоимость таких машин составит 48 тысяч 240 долларов или 3,8-миллиона рублей, что на 1750 долларов ниже (138 тысяч рублей), чем цена базового пикапа с классическим массовым грузовым отсеком.

В оснащение коммерческих (фермерских) пикапов Tasman входит грузовая надстройка, установленная на шасси сзади, стальная защита передней части кузова, сваренная из труб, а также шноркель.

Напомним, в Австралии продавать все версии нового внедорожного пикапа Kia собираются с одним и тем же 2,2-литровым 4-цилиндровым турбированным дизельным мотором мощностью 209 лошадиных сил и 440 Нм.

В паре с ним предстоит работать 8-скоростной автоматической коробке передач. Заявленный комбинированный расход топлива этих автомобилей составит 7,6-литра горючего на 100 километров пути.

Пикапы способны буксировать прицеп с тормозами массой 3,5-тонны и имеют полную комбинированную массу в 6200 кг. Их дорожный просвет на стандартных 17-дюймовых стальных дисках равен 206 мм, а глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Ранее мы рассказывали о том, что Kia Tasman стал доступен на российском рынке. Стоимость такой машины, ввезенной в страну в нескольких экземплярах, начинается от 6 миллионов рублей и доходит до 7,5-миллиона рублей.