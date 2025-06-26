Новая практичная Toyota для поездок на дачу показалась в серийном виде

Работы над новой генерацией пикапа Toyota Hilux начались еще несколько лет назад, а на заре 2025 года машину впервые подловили во время тестов. Считается, что ее продажи стартуют с рынка Таиланда, где любят подобные практичные утилитарники.
На днях японский портал «BestCarWeb» выпустил новое рендерное изображение будущей генерации Toyota Hilux, на которой показал машину без какого-либо камуфляжа.
По мнению независимых дизайнеров этого издания «Тойота» перекроит переднюю часть кузова пикапа, наделив ее более «злой» зауженной оптикой с раздельными светодиодными дневными ходовыми огнями, переделанной прямоугольной решеткой радиатора с сотовой структурой и новым сложным по конструкции и форме бампером.
Что интересно, боковины машины на рендере остались практически неизменными в сравнении с актуальным «Хайлаксом». Исключением оказался лишь слегка иной обвес из неокрашенного пластика, защищающий ЛКП автомобиля от царапин.
От нового Toyota Hilux ждут переезда на модернизированную рамную архитектуру, а также появление в его оснащении ряда ранее недоступных функций.
Кроме того, японские СМИ полагают, что продавать машину будут как в простой, так и «заряженной» GR-модификации от дочернего ателье Toyota (Gazoo Racing).
Какими двигателями собираются комплектовать автомобиль пока неизвестно, но, скорее всего, среди них появятся электрифицированные силовые агрегаты (как минимум мягкие-гибриды).
Премьерный показ нового Toyota Hilux должен произойти до конца 2025 года.