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Новая практичная Toyota для поездок на дачу показалась в серийном виде

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Работы над новой генерацией пикапа Toyota Hilux начались еще несколько лет назад, а на заре 2025 года машину впервые подловили во время тестов. Считается, что ее продажи стартуют с рынка Таиланда, где любят подобные практичные утилитарники. 

На днях японский портал «BestCarWeb» выпустил новое рендерное изображение будущей генерации Toyota Hilux, на которой показал машину без какого-либо камуфляжа.

По мнению независимых дизайнеров этого издания «Тойота» перекроит переднюю часть кузова пикапа, наделив ее более «злой» зауженной оптикой с раздельными светодиодными дневными ходовыми огнями, переделанной прямоугольной решеткой радиатора с сотовой структурой и новым сложным по конструкции и форме бампером. 

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Новое поколение Toyota Hilux (неофициальный рендер)

Что интересно, боковины машины на рендере остались практически неизменными в сравнении с актуальным «Хайлаксом». Исключением оказался лишь слегка иной обвес из неокрашенного пластика, защищающий ЛКП автомобиля от царапин. 

От нового Toyota Hilux ждут переезда на модернизированную рамную архитектуру, а также появление в его оснащении ряда ранее недоступных функций.

Кроме того, японские СМИ полагают, что продавать машину будут как в простой, так и «заряженной» GR-модификации от дочернего ателье Toyota (Gazoo Racing). 

hilux travo 2026
Toyota Hilux нового поколения на шпионских фото

Какими двигателями собираются комплектовать автомобиль пока неизвестно, но, скорее всего, среди них появятся электрифицированные силовые агрегаты (как минимум мягкие-гибриды). 

Премьерный показ нового Toyota Hilux должен произойти до конца 2025 года. 

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Фото:BestCarWeb, соцсети

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