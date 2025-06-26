Бюджетный, практичный и вместительный минивэн Kia вот-вот станет электрическим

В начале мая этого года Kia представила в Индии новый бюджетный минивэн, получивший название Carens Clavis. Еще во время премьеры было обговорено, что у этой модели появится электрический вариант. Накануне стало известно, когда можно его ждать в продаже.

Как пишут индийские СМИ, премьера минивэна Carens Clavis EV состоится в июле этого года (15 числа). Машина присоединится к другим электрическим моделям Kia EV6 и EV9, став одним из самых бюджетных предложений компании в EV-сегменте.

Kia Carens Clavis

Ожидается, что внешне «батарейный» аналог Carens Clavis сохранит тот же стиль, что и автомобиль с ДВС.

Электрическая идентичность модели будет подчеркнута за счет добавления эксклюзивных шильдиков и закрытой решетки радиатора, а также новых бамперов и более аэродинамичных колесных дисков для снижения сопротивления воздуха и увеличения запаса хода.

Внутри автомобиль должен остаться практически без изменений, обзаведясь стандартным 26,6-дюймовым кластером, который объединит в себе дисплеи мультимедийной системы и виртуальной панели приборов.

В список оснащения новинки войдут вентилируемые передние сиденья, панорамный люк в крыше, камеры 360-градусного обзора, а также салон с двумя конфигурациями кресел – на семь или на шесть мест.

Приводить в движение практичную новинку Kia предстоит той же электрической системе, что работает в кроссовере Creta Electric. Это электромоторы на 135 или 171 лошадиных сил, работающие в паре с батареями емкостью 42 и 51,4 кВт/ч соответственно. Запас хода машины расположится в вилке от 390 до 473 километров.