На что владельцы внедорожников Toyota 4Runner жалуются чаще всего

Внедорожники Toyota 4Runner никогда официально не продавались в России. Их основным рынком сбыта были США. Но сегодня такие машины можно встретить на вторичном рынке РФ.

4Runner заслужил репутацию прочной и надежной модели, но если копнуть глубже (прошерстить профильные форумы), то даже с этим автомобилем все не так гладко, как кажется на первый взгляд.

Вот основные моменты, которые беспокоят владельцам Toyota 4Runner чаще всего.

Ржавчина рамы

Модели с 2003 по 2006 годы выпуска отметились тем, что в сложных климатических условиях страдают от появления ржавчины на раме. Чаще всего коррозия вылазит вокруг задних продольных рычагов.

На сегодняшний день на эту проблему в Сети имеется по меньшей мере сотни жалоб. Владельцы беспокоятся о структурной целостности своих машин.

Течи и посторонние звуки люка в крыше

Автомобили Toyota 4Runner 2010-2015 годов имеют проблемы с дребезгом люков и засорами сливов, которые приводят к появлению воды в салоне. Что интересно, устранить эти неисправности порой не могут даже сами дилеры.

Странные переключения АКПП

Переключения передач должно быть плавным, но владельцы 4Runner 2010-2016 годов с 5-скоростной автоматической трансмиссией вряд ли об этом знают.

Задержки с переходами между 2 и 3-й передачами приводят к рывкам, которые, по слухам, улучшает синтетическая рабочая жидкость ATF. Но скептики не верят в этот метод и в большинстве своем смирились с таким поведением АКПП внедорожника.

Быстрый износ тормозных колодок сзади

Чаще всего в автомобилях быстрее изнашиваются передние тормоза, однако в Toyota 4Runner все наоборот. Многие владельцы таких машин сетуют на то, что им приходится постоянно менять задние тормозные колодки.

Сервисмены считают, что эта проблема связана с излишне агрессивной калибровкой задних тормозов, но Toyota не спешит вносить изменения в их настройки.

Неисправные топливные форсунки в двигателях V8

Пропуски зажигания, рывки и резкие старты – со всем этим могут сталкиваться владельцы 4Runner с 4,7-литровым мотором V8 2005-2009 годов выпуска.

Их причина – неисправные топливные форсунки. Оригинальные стоят очень дорого, а их замена крайне трудозатратна и не исключает подобные проблемы в ближайшем будущем.

Датчики давления в шинах дают неправильные показания

Предупреждения о падении давления в шинах должно помогать водителю, а не создавать для него ненужный стресс. Но в машинах Toyota 4Runner 2007 года система TPMS имеет свойство «глючить» и выдавать на приборную панель ложные предупреждения.

Тусклые фары

Хорошая оптика машины позволяет отлично видеть дорогу как днем, так и ночью, но не в случае с одним из популярных рамных внедорожников «Тойота».

4Runner 4- и 5-го поколений, укомплектованные галогеновыми лампочками, буквально «слепы», особенно ночью и в дождливую погоду. Это вынуждает многих владельцев ставить на них светодиодный свет.