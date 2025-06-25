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Самый короткий и бюджетный Toyota Land Cruiser могут назвать 500D

Текст: Алексей Шмидт
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До премьеры нового небольшого внедорожника Toyota, который многие называют Land Cruiser FJ, остается совсем немного времени. Презентация машины может состояться уже на автосалоне в Токио в октябре этого года, но продаж придется подождать до начала 2026-го.

Накануне об этой перспективной модели «Тойота» появились свежие подробности. Причем сразу из двух разных источников.

Японские СМИ пишут о том, что машина будет больше похожа на мини-версию пикапа Hilux или внедорожника Fortuner, чем на своих родственников Land Cruiser 250 и 300, тогда как индийская пресса утверждает, что автомобиль будет назван не Land Cruiser FJ, а Land Cruiser 500D.

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Патентное изображение (предположительно) нового внедорожника Toyota Land Cruiser 500D (Land Cruiser FJ)

Инсайдеры сходятся во мнении, что предлагать такой внедорожник, какое название он бы не получил, будут с дизельной силовой установкой – в частности с 2,8-литровым турбодизельным двигателем.

Размеры кузова автомобиля могут оказаться следующими: длина составит 4410 мм, ширина – 1855 мм, а высота – 1870 мм. Расстояние между осями будет равно примерно 2580 мм.

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Официальный тизер нового внедорожника Toyota Land Cruiser 500D (Land Cruiser FJ)

Благодаря высоким свесам и короткой колесной базе машина сможет форсировать водные преграды глубиной до 700 мм, а также демонстрировать отличную геометрическую проходимость за счет углов въезда, выезда и съезда в 33, 26 и 23 градуса соответственно. 

В качестве трансмиссии новому Land Cruiser 500D (Land Cruiser FJ) могут предложить как 6-ступенчатую МКПП, так и 6-скоростную автоматическую коробку передач. Привод машины будет полным с центральным блокирующим дифференциалом и дифференциалом с ограниченным разделением.

Выпуском внедорожника займется предприятие Toyota в Бан Пхо (Таиланд), откуда машина будет поступать на мировые рынки сбыта, в том числе в США. 

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Фото:Toyota

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