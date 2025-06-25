Nissan Juke нового поколения удивит сходством с предшественником

Самый авангардный городской кроссовер Nissan, известный во всем мире как Juke, готовится к возрождению в виде совершенно новой модели.

Японский автопроизводитель уже показал первые тизеры этой модели, которые были взяты за основу независимыми дизайнерами. Среди них оказалась студия «Autobics», уверяющая, что новый Juke будет похож на предшественника внешне, но не технически.

Неофициальный рендер нового Nissan Juke

В основе дизайн-концепции нового «Джука» лежит электрический прототип Hyper Punk, но оформление передней части кузова выглядит практически калькой с оригинального Juke с его двухуровневой оптикой и плавными линиями.

Дверные ручки машины на рендере спереди спрятаны в кузове, а сзади утоплены в задние стойки, а крыша обладает покатой линией в стиле кросс-купе.

Ожидается, что новый Nissan Juke будет построен на платформе CMF-EV, совместно разработанной Nissan, Renault и Mitsubishi. Автомобиль превратится в чистый электромобиль с двумя вариантами емкости батарей: на 40 и 52 кВт/ч.

Официальный тизер нового поколения Nissan Juke

Электрический двигатель у кроссовера, скорее всего, будет только один, а привод окажется только передним.

Максимальный запас хода достигнет 500 км, тогда как конкурировать машине придется с такими популярными моделями в своем сегменте как Kia EV3, Hyundai Kona EV и другими.

В качестве альтернативы для нового Juke рассматривается гибридная силовая установка e-Power на базе 1,2-литровой «тройки», работающей в качестве генератора. Мощность такой системы составит примерно 136 «сил», а средний расход топлива будет равен 4,1-литрам бензина на 100 км.

Официальная презентация новой генерации Nissan Juke состоится в этом году.