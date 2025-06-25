Новое поколение Mitsubishi Delica (D:6) может разочаровать фанатов «реношной» платформой и гибридной мощностью

Актуальная генерация популярного минивэна Mitsubishi Delica (D:5) находится в строю на протяжении 18 лет. Недавно компания начала испытания так называемой «финальной» версии «Делики» пятого поколения, которая, впоследствии будет заменена на совершенно новый автомобиль. Причем ждать его премьеры остается совсем недолго.

По данным японских СМИ, официальный дебют Delica D:6 может состояться уже в октябре этого года на выставке Japan Mobility Show в Токио.

Машина должна удивить не только своей новой платформой, которая может негативным образом быть воспринята ее поклонниками, но и подключаемым гибридным приводом.

Актуальная Mitsubishi Delica D:5

Инсайдеры, знакомые с проектом, утверждают, что новая «Делика» окажется родственным автомобилем новому Nissan Elgrand. Машину построят на «реношной» платформе CMF, которая обеспечит ей увеличенную жесткость кузова на скручивание, тем самым улучшив устойчивость и ездовой комфорт.

Сам автомобиль должен оказаться длиннее и шире предшественника, обеспечив пассажирам больше места внутри, чем было раньше.

Внешне новой Delica D:6 предстоит оказаться похожей на прототип D:X Concept, отказавшись от оригинального фирменного стиля Dynamic Shield.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Delica (D:6)

Автомобилю может достаться угловатый облик с узкими дневными ходовыми огнями и отдельностоящими квадратными блоками фар, а также широкий обвес из неокрашенного пластика, защищающий ЛКП машины от царапин.

Внутренняя компоновка новой «Делики» также подвергнется технологическому обновлению, получив полностью цифровую комбинацию приборов и большой сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Приводить в движение реформенный внедорожный минивэн Mitsubishi, по слухам, будет подключаемая гибридная система, построенная вокруг 2,4-литрового ДВС. От нее ждут высоких показателей мощности и топливной эффективности.

При этом, скорее всего, Delica D:6 в базовых комплектациях получит другой мотор – 2,2-литровый турбодизель, который обеспечит машине приемлемую стартовую цену.