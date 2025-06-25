Самый недорогой Toyota Land Cruiser: всё, что о нем известно

Несколько лет назад Toyota анонсировала некий компактный внедорожник, который обещал расположиться на нижней ступеньке в иерархии семейства Land Cruiser, оказавшись в нем самым доступным вариантом.

С тех пор об этом проекте появилось немало слухов. Журнал «BestCarWeb» собрал всех их воедино, чтобы составить об этой важной новинке «Тойоты» первое впечатление.

Считается, что назвать новый мини-Land Cruiser собираются FJ Cruiser, которое станет отсылкой к уже снятому с продаж FJ Cruiser. Машина окажется самым компактным вариантом среди серий Land Cruiser 70, 250 и 300, по габаритам расположившись в сегменте небольших SUV (вроде Corolla Cross).

Toyota Land Cruiser FJ (неофициальный рендер)

Ее длина должна составить 4,5-метра, расстояние между осями – 2,7-метра, а дорожный просвет 210 мм.

Команда разработчиков ставила для себя цель создать внедорожник, которым было бы легко управлять. При этом обеспечив автомобилю лестничную раму и продольно установленный двигатель.

Что касается внешности, то самому недорогому Land Cruiser обещают экстерьер, отсылающий к старшему Land Cruiser 250/Prado. Машине достанутся похожие круглые светодиодные ДХО, а также брутальный бампер и строгие угловатые боковины.

Механическая сторона внедорожника до сих пор является тайной, однако японские инсайдеры уверены, что машине будет положен как 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор на 163 л.с., так и 2,8-литровый турбодизель на 204 «сил».

Ассистировать первому, по слухам, предстоит 6-ступенчатой автоматической трансмиссии, а второму 8-диапазонному «автомату». Привод – постоянный полный.

В продажу новый Toyota Land Cruiser FJ должен поступить к весне 2026 года, но его официальная может состояться раньше: в конце этого – начале следующего года.