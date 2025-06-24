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Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda рискует оказаться латентной «Тойотой»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Кроссоверы – основной драйвер продаж для компании Mazda в последнее десятилетие. Поэтому немудрено, что японский автопроизводитель с трепетом относится к своим моделям в этом сегменте и старается вносить в них изменения аккуратным образом. 

Сегодня среди SUV-моделей компании самым компактным автомобилем является «паркетник» CX-3, у которого в скором времени появится преемник. Накануне о нем стали известны свежие подробности.

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Неофициальный рендер Mazda CX-20

Машину хотят назвать CX-20. И, что самое интересное, это будет не совсем Mazda. Японские инсайдеры уверяют, что получили засекреченную информацию об этом проекте. И, судя по ней, в основе самого компактного и недорогого кроссовера «Мазды» будет лежать платформа Toyota Yaris Cross. 

Ожидается, что такой «паркетник» получит собственный внешний вид, который пересечется с экстерьером готовящегося к премьере CX-5, но технически будет повторять оригинальную модель Toyota.

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Официальный скетч нового маленького кроссовера Mazda

Единственное, к чему приложат руку инженеры из Хиросимы, это к настройкам подвески, которую собираются сделать более жесткой в угоду лучшей управляемости.

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Официальный скетч нового маленького кроссовера Mazda

Напомним, кроссовер Toyota Yaris Cross построен на шасси TNGA и приводится в движение 1,5-литровым гибридным двигателем, обеспечивающим ему превосходные показатели топливной экономичности. 

За счет объединения усилий Toyota и Mazda планируют сэкономить на разработке новых моделей. И, если верить другим слухам, параллельно эти компании также работают над спортивными купе-близнецами, одним из которых станет следующий GR Supra. 

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