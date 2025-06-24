В Россию привезли автомобиль Toyota, которого здесь раньше никогда не было

Несмотря на то, что в России сильно любят автомобили Toyota, ряд из моделей этой компании никогда не продавались на нашем рынке. Одна из них – минивэн Voxy.

Спроектированный для Японии автомобиль является более «агрессивной» версией модели Noah. Оба сегодня пребывают в четвертом поколении и пользуются на родном для себя рынке высоким спросом.

Как выяснила наша редакция, накануне в России начали предлагать новый Toyota Voxy. Машину привезли во Владивосток по схеме «серого» импорта и продают в гибридном исполнении.

Toyota Voxy 2025

Минивэн оборудован 1,8-литровым атмосферным бензиновым двигателем с индексом 2ZR-FXE мощностью 98 лошадиных сил. Помогает ему электромотор 1VM, выдающий еще 95 «сил», а также электромеханический вариатор.

Несмотря на то, что некоторые гибридные Voxy продают в Японии с системой полного привода E-Four (+ еще 41 л.с.), до нашего рынка эта модель добралась только в переднеприводном исполнении.

Длина автомобиля составляет 4,7-метра, а расстояние между его осями равно 2,8-метрам. Внутри располагается от семи до восьми сидений в зависимости от версии (в РФ прибыл 7-местный вэн).

Стоимость новых гибридных Toyota Voxy в Японии начинается от 3 миллионов 740 тысяч иен (чуть дороже 2 миллионов рублей), но в России, разумеется, цена этой модели гораздо выше.

За ввезенный по параллельному импорту экземпляр незнакомого нашим покупателям японского минивэна продавец просит 4 миллиона 200 тысяч рублей.