ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли автомобиль Toyota, которого здесь раньше никогда не было

В Россию привезли автомобиль Toyota, которого здесь раньше никогда не было

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
37e30f5749d642958c2a2036eae2e2da

Несмотря на то, что в России сильно любят автомобили Toyota, ряд из моделей этой компании никогда не продавались на нашем рынке. Одна из них – минивэн Voxy.

Спроектированный для Японии автомобиль является более «агрессивной» версией модели Noah. Оба сегодня пребывают в четвертом поколении и пользуются на родном для себя рынке высоким спросом.

Как выяснила наша редакция, накануне в России начали предлагать новый Toyota Voxy. Машину привезли во Владивосток по схеме «серого» импорта и продают в гибридном исполнении. 

foto noah voxy 02 1
Toyota Voxy 2025

Минивэн оборудован 1,8-литровым атмосферным бензиновым двигателем с индексом 2ZR-FXE мощностью 98 лошадиных сил. Помогает ему электромотор 1VM, выдающий еще 95 «сил», а также электромеханический вариатор. 

Несмотря на то, что некоторые гибридные Voxy продают в Японии с системой полного привода E-Four (+ еще 41 л.с.), до нашего рынка эта модель добралась только в переднеприводном исполнении. 

foto noah voxy 04 1

Длина автомобиля составляет 4,7-метра, а расстояние между его осями равно 2,8-метрам. Внутри располагается от семи до восьми сидений в зависимости от версии (в РФ прибыл 7-местный вэн).

foto noah voxy 03 1

Стоимость новых гибридных Toyota Voxy в Японии начинается от 3 миллионов 740 тысяч иен (чуть дороже 2 миллионов рублей), но в России, разумеется, цена этой модели гораздо выше.

За ввезенный по параллельному импорту экземпляр незнакомого нашим покупателям японского минивэна продавец просит 4 миллиона 200 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Mitsubishi готовит прочный внедорожник на раме для фанатов...

Преемник Mazda RX-7 примерит крутой вид и роторный...

Идейного сменщика Kia Stinger показали в товарном внешнем...

Новый бюджетный 7-местный кроссовер Mitsubishi Destinator могут представить...

Новому поколению Hyundai Tucson пророчат звание мини-Palisade

Рай богача-интроверта: Toyota придумала способ, как прятаться в...

Популярный минивэн Nissan Serena изменится уже летом: новая...

Легендарный маленький хэтчбек Honda из 80-х, прозванный «Бульдогом»,...

Компактный минивэн Toyota пройдет через долгожданную модернизацию: расход...

В Японии массово возрождают знаменитые спорткары: новые LFA,...

У нового Toyota RAV4 снова будет брат-близнец от...

У Lexus будет собственная версия нового спортивного купе...

В интернете осудили владельца Lamborghini за парковку на...

Оппонент Toyota Alphard от Nissan получит в салоне...

Новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-Class удивит новым...

Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4. Первые...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+