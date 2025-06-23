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Легендарный маленький хэтчбек Honda из 80-х, прозванный «Бульдогом», просится в новое поколение

Текст: Ростислав Архипов
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В последние годы японские автопроизводители активным образом возрождают классические модели из прошлого. Одной из них может оказаться маленький хэтчбек Honda City Turbo, намек на воскрешение которого пресса «Страны восходящего солнца» обнаружила в базе местного патентного ведомства. 

Инсайдеры полагают, что новый трехдверный хэтчбек, показанный на патентных изображениях, представляет собой следующее поколение City Turbo.

На это намекает его внешний вид, пересекающийся с оригинальной моделью круглыми фарами, покатой линией капота, выпуклым передним бампером, а также выступающими крыльями.

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Патентное изображение нового хэтчбека Honda

Легендарный хэтчбек Honda City Turbo был разработан в 1982 году сыном основателя «Хонды». 

Машина отличалась авангардным стилем, который нарушал традиции, а также легким весом. Максимальная масса 3-дверки составляла всего 690 кг, а в качестве двигателя в ней использовался 1,2-литровый турбомотор мощностью 100 лошадиных сил.

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Оригинальный Honda City Turbo II

Впоследствии «заряженный» хэтчбек приобрел интеркулер, а также впускные и выпускные каналы, а его степень сжатия была оптимизирована для еще большей производительности – до 110 лошадиных сил. За счет своего необычного вида такие автомобили даже прозвали «Бульдогами».

Если Honda City Turbo и вправду ждет возрождение, то машине пророчат новый литровый турбомотор, развивающий 121 лошадиную силу. Впрочем, пока это слухи и сама компания никак не комментирует слитые в Сеть патентные изображения своей новой модели. 

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Фото:Honda, соцсети

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