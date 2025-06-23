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Компактный минивэн Toyota пройдет через долгожданную модернизацию: расход топлива упадет до 3,6-литра на 100 км

Текст: Алексей Шмидт
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Популярная в Японии ультракомпактная модель Toyota Roomy находится в строю в нынешнем виде на протяжении уже 11 лет и ждет масштабную модернизацию, но инцидент с мошенничеством при сертификации Daihatsu отодвинул премьеру реформенного автомобиля. Сейчас над ним, по слухам, работает уже Toyota, которая перенесла выпуск нового Roomy на июнь 2027 года. 

На днях об этом перспективном проекте появились первые подробности. Судя по ним, машине предстоит совершить заметный скачок с точки зрения топливной экономичности.

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Toyota Roomy действующего поколения

Как сообщают японские СМИ, новое поколение Roomy переедет на другую платформу. Размеры машины составят 3730 мм в длину, 1670 мм в ширину и 1735 мм в высоту. Расстояние между осями автомобиля достигнет 2520 мм, что обеспечит ему прибавку в объеме внутреннего пространства в сравнении с предшественником.

Снаружи распознать новый Roomy получится по другой горизонтальной решетке радиатора с более толстыми прутьями, а также заостренным фарам и дневным ходовым огням, а внутри по новому 10,5-дюймовому сенсорному дисплею с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов. 

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Силовая установка e-Smart Hybrid

Конфигурация мощности может оказаться следующей. Японские инсайдеры пишут, что реформенный Roomy получит под капот гибридную систему e-Smart Hybrid нового поколения с двумя электромоторами, использующимися в качестве основного привода.

Максимальная мощность силовой установки составит 106 лошадиных сил, а 1,2-литровый ДВС будет осуществлять функции генератора. 

От автомобиля ждут заметное улучшение показателей топливной экономичности. Средний расход горючего в случае с новым Roomy может составить менее 3,6-литра на 100 км. 

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Фото:Best Car, Toyota

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