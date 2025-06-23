В Японии массово возрождают знаменитые спорткары: новые LFA, GT-R и NSX в повестке

Прием заказов на легендарную спортивную модель Nissan GT-R прекратился в марте 2025 года. Но это не значит, что этот автомобиль исчезнет из дилерских центров навсегда. В планы крупных японских автопроизводителей входит выпуск или возрождение многих именитых моделей из этого сегмента.

Инсайдерский онлайн-журнал «Best Car» раскрыл подробности о трех из них и даже назвал их возможное оснащение.

Спорткар Toyota GR Super Sport (Lexus LFA II) – неофициальный рендер

Первой новинкой должно оказаться спорткупе Lexus LFA второго поколения, которое могут выпустить под брендом Toyota GR.

Машина получит имя Super Sport и будет использовать под капотом 4-литровым твин-турбированный мотор V8, развивающий 720 лошадиных сил от ДВС и еще 200 л.с. от электрического довеска. Дебют автомобиля запланирован на весну 2026 года.

Концепт-кар Nissan Hyper Force (предвестник нового Nissan GT-R)

Другими громкими именами в этом сегменте, которые собираются презентовать в будущие годы, являются Nissan GT-R и Honda NSX новых поколений.

Honda NSX нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что обе эти модели превратятся в электромобили. Подробностей о них пока почти нет, но ходят слухи, что такие спорткары обзаведутся несколькими электромоторами, развивающими мощность до 1000 лошадиных сил, а также современными твердотельными аккумуляторами.

Разработка последних сейчас ведется большинством крупных мировых автомобильных компаний.

Премьеру новых Nissan GT-R и Honda NSX ждут к концу нынешнего десятилетия.