У нового Toyota RAV4 снова будет брат-близнец от Suzuki: первые изображения

Представленный совсем недавно кроссовер Toyota RAV4 нового поколения близок к тому, чтобы обрести родственника в лице Suzuki. По крайней мере на это намекает австралийский портал «Drive», утверждающий, что как и в предыдущей генерации для «РАВ4» будет предусмотрен аналог в виде модели Suzuki Across.

Такие машины продаются в Европе и Великобритании с 2020 года и представляют собой переименованную версию подключаемого гибрида Toyota RAV4 с другими фарами, переделанным бампером и логотипами «Сузуки» вместо шильдиков «Тойоты».

Проект является частью глобального партнерства Toyota и Suzuki, в рамках которого в угоду экономии обе компании обмениваются технологиями и собственными моделями.

Новое поколение кроссовера Suzuki Across (неофициальный рендер)

Несмотря на то, что продажи актуального Suzuki Across в восемь раз ниже, чем модели-донора, у этого кроссовера вскоре появится свежее поколение, построенное на новейшем Toyota RAV4.

По словам представителя голландского офиса Toyota, новый Suzuki Across появится в продаже в Европе в первом квартале 2026 года (с января по март). И, как и прежде, машина будет построена на базе RAV4.

Suzuki Across 1 поколения

Автомобиль вновь будет гибридом с возможностью подзарядки от розетки (PHEV), что позволит ему задействовать агрегатную систему Toyota.

Все версии новых подключаемых гибридов RAV4 используют 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, а также несколько электромоторов и батарею емкостью 22,7 кВт/ч.

Переднеприводные кроссоверы развивают максимальную мощность в 267 лошадиных сил, а полноприводные 304 л.с. С места до 100 км/ч такие машины разгоняются за 5,8-секунды. Аналогичные цифры в случае выхода в продажу будет демонстрировать и новый Suzuki Across.