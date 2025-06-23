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У Lexus будет собственная версия нового спортивного купе Toyota GR

Текст: Алексей Шмидт
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Слухи из Японии утверждают, что купе Toyota Supra следующего поколения получит близнеца в виде новой модели Lexus. Инсайдеры пишут о том, что разработка обоих автомобилей ведется параллельно, а более роскошная спортивная машина должна внести изюминку в линейку «Лексус».

Суббренд «Тойоты» пытается заполнить пустоту, образовавшуюся после прекращения выпуска модели RC и устаревающего LC. Идеальной возможностью для этого руководство Lexus видит выпуск спорткупе размером с Supra и компоновкой сидений по схеме 2+2.

Примечательно, но подобное уже происходило раньше. В начале 90-х годов Supra A80 делила платформу с моделями Toyota Soarer и Lexus SC. 

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Новое спорткупе Lexus (неофициальный рендер)

Если слухи, опубликованные порталом «Best Car», окажутся верны, то новинка Lexus вполне может получить старый шильдик SC, либо совершенно другое название.

Детали проекта пока засекречены, но, скорее всего спорткупе «Лексус» будет заметным образом отличаться от оригинальной Toyota Supra нового поколения внешне.

Машина может позаимствовать некоторые элементы стиля у концепт-кара Electrified Sport Concept образца 2021 года, но с более сдержанными пропорциями и улучшенными технологиями. 

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Концепт-кар Lexus Electrified Sport

Ранее стало известно, что следующая Toyota Supra откажется от платформы BMW Z4. Вместо этого машину построят на японском шасси и оснастят 2-литровым турбированным 4-цилиндровым двигателем в сочетании с гибридной системой HEV.

Мощность будет передаваться на задние колеса через 8-диапазонную или 9-скоростную автоматическую трансмиссию.

Сроки дебюта новой «Супры» пока не раскрываются, но отраслевые СМИ пишут о том, что машина может появиться в 2026 или 2027 году. Если у этой модели будет родственник от Lexus, то его дебют может состояться чуть позже – примерно через полгода – год. 

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Фото:Best Car

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