Новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-Class удивит новым имиджем

Седьмое поколение знаменитой премиальной модели Mercedes-Benz S-Class появилось в 2020 году.

Сейчас штутгартский автогигант работает над плановым обновлением одной из своих легендарных моделей. Но очевидным будущим шагом в ее развитии станет переезд в следующую генерацию, обещающую «Эске» глобальные отличия во внешности в сравнении как с нынешней, так и с еще непредставленной реформенной моделью.

Грузинский цифровой художник с ником «Tedoradze Giorgi» уверен, что знает как будет выглядеть восьмое поколение Mercedes-Benz S-Class. И даже показал эту машину на арт-концептах с нескольких ракурсов.

Mercedes-Benz S-Class 8 поколения (неофициальный рендер)

По мнению независимого дизайнера, новый S-Class может удивить сменой имиджа, с которой ему впервые достанется очень узкая головная оптика, радиаторная решетка новой формы, умещающая в себе хромированные ламели, а также спортивный бампер с витиеватыми вырезами по бокам.

Что касается кормы, то она может поменяться благодаря новому блоку задних фонарей, который будет включать в себя не только другие кластеры этого элемента светотехники, но и светодиодную перемычку, проходящую через всю слегка переделанную крышку багажника.

Mercedes-Benz S-Class 8 поколения (неофициальный рендер)

Как поменяется с новой генерацией S-Class с точки зрения техники пока неизвестно, но в прошлом году руководство немецкого автоконцерна намекало на то, что эта модель со временем будет электрифицирована, тем самым отправив в отставку 4-дверку EQS.

Впрочем, продавать следующий S-Class собираются не только в полностью «батарейной» модификации. У легендарного роскошного седана Mercedes-Benz, будет альтернативная версия с ДВС (вероятно в гибридном исполнении).

Появление такой 4-дверки в продаже ждут к концу этого десятилетия (ориентировочно в 2028 году).