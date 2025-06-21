Самый популярный минивэн Кореи ждет преображение в стиле нового Sportage

Действующее, четвертое по счету поколение минивэна Kia Carnival остается на конвейере с 2020 года. В 2023-м этот вместительный автомобиль обновился и сохранил звание одной из самых популярных машин в Южной Корее и самого популярного вэна.

За прошлый год продажи «Карнивала» составили более 82 тысяч единиц, что расположило его на втором месте по спросу на родине среди всех автомобилей в стране (позади соплатформенного Kia Sorento).

Kia Carnival актуального поколения

Следующим шагом в развитии этого бестселлера является плановый переход в пятую генерацию, которая может слегка преобразить внешность модели.

Дизайн-студия «KKSStudio» полагает, что Kia незначительным образом поменяет оформление «передка» Carnival, которое в новом поколении окажется ближе к внешности актуального Sportage.

Машине достанется широкая прямоугольная решетка радиатора с новым внутренним рисунком, а также вертикальные фонари, заползающие на крылья, с обрамлением ДХО в виде тонких светодиодных линий.

Kia Carnival нового поколения (неофициальный рендер)

Другими отличительными чертами автомобиля могут стать немного иной бампер, а также широкий многоугольный черный пластиковый обвес над колесными арками.

Какие изменения ждут техническую часть нового Carnival пока неизвестно. Актуальный «Карнивал» сейчас предлагают на его родине с различными силовыми агрегатами, в том числе с дизельным, бензиновым и гибридным моторами мощностью от 194 до 294 лошадиных сил.

Цены на машину в Южной Корее начинаются от 35 миллионов 510 тысяч вон (2 миллиона 25 тысяч рублей по действующему курсу).