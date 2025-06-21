ДомойАвтоновости сегодняВ Россию въехал самый надежный автомобиль Toyota: это не Corolla и даже...

В Россию въехал самый надежный автомобиль Toyota: это не Corolla и даже не Camry

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
7 G3 Chili Red 2048x1463 1

Автомобили Toyota всегда были синонимами надежности. Но далеко не все модели этой компании, что считаются самыми образцовыми с точки зрения долговечности, на самом деле ими являются.

На днях самая крепкая машина «Тойоты» стала доступна на российском рынке. И, что самое интересное, ей оказалась ни Corolla или Camry, а маленький кросс-хэтчбек бюджетного класса.

Как удалось выяснить нашей редакции, один из «серых» дилеров страны привез в Россию один экземпляр нового кроссовера Toyota Aygo X. Это дореформенная машина (в июне компакт-кар пережил обновление) 2025 года выпуска с пробегом, близким к нулевой отметке.

3 G3 Chili Red 2048x1555 1
Toyota Aygo X 2025

Хэтчбек оснащен 1-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 72 л.с., сопряженным с вариатором CVT и передним типом привода.

Серийный Aygo X увидел свет в 2021 году. Его предвестником был концепт-кар Aygo X Prologue, дебютировавший за полгода до премьеры товарной модели. 

19 G3 Chili Red 2048x1279 1

Согласно исследованию британского автомобильного портала «WhatCar», именно Aygo X является самой надежной Toyota среди всех моделей этой компании.

В недавнем опросе, проведенном этим изданием, такой хэтчбек заработал образцовый рейтинг надежности в 100%.

На неисправности не пожаловался ни один из ее владельцев, благодаря чему ей удалось обойти в этой дисциплине таких грандов как RAV4 (98,8%), GR Yaris (97,4%), C-HR (96,8%), а также Corolla (96,4%).

2 G3 Chili Red 2048x1544 1

На основных для себя рынках сбыта (Европа) Toyota Aygo X считается недорогим автомобилем, но в России его цена оказалась совсем небюджетной. За ввезенный в РФ кросс-хэтчбек дилер просит 2 миллиона 800 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Недорогой «космический» вэн Hyundai на базе Creta вот-вот...

Грозный конкурент Toyota RAV4 от Mazda обрел серийный...

Раскрыты 4 популярных кроссовера, которые почти никогда не...

Появился концепт-арт возрожденного внедорожника Kia Retona 

Новую Toyota Corolla хотят срисовать с RAV4, Camry...

Бывший SsangYong выпустит дешевый кроссовер «убийцу» Hyundai Creta

«Сержант Джим»: Suzuki Jimny XL стал «догонялкой» австралийской...

Китайский автомобильный стартап Neta, считавшийся «темной лошадкой», подал...

Новый Hyundai Palisade XRT превратился в практичный пикап...

Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для...

Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался...

Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет...

Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта...

В России не могут продать новейшую рамную Kia...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+