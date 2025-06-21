В Россию въехал самый надежный автомобиль Toyota: это не Corolla и даже не Camry

Автомобили Toyota всегда были синонимами надежности. Но далеко не все модели этой компании, что считаются самыми образцовыми с точки зрения долговечности, на самом деле ими являются.

На днях самая крепкая машина «Тойоты» стала доступна на российском рынке. И, что самое интересное, ей оказалась ни Corolla или Camry, а маленький кросс-хэтчбек бюджетного класса.

Как удалось выяснить нашей редакции, один из «серых» дилеров страны привез в Россию один экземпляр нового кроссовера Toyota Aygo X. Это дореформенная машина (в июне компакт-кар пережил обновление) 2025 года выпуска с пробегом, близким к нулевой отметке.

Toyota Aygo X 2025

Хэтчбек оснащен 1-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 72 л.с., сопряженным с вариатором CVT и передним типом привода.

Серийный Aygo X увидел свет в 2021 году. Его предвестником был концепт-кар Aygo X Prologue, дебютировавший за полгода до премьеры товарной модели.

Согласно исследованию британского автомобильного портала «WhatCar», именно Aygo X является самой надежной Toyota среди всех моделей этой компании.

В недавнем опросе, проведенном этим изданием, такой хэтчбек заработал образцовый рейтинг надежности в 100%.

На неисправности не пожаловался ни один из ее владельцев, благодаря чему ей удалось обойти в этой дисциплине таких грандов как RAV4 (98,8%), GR Yaris (97,4%), C-HR (96,8%), а также Corolla (96,4%).

На основных для себя рынках сбыта (Европа) Toyota Aygo X считается недорогим автомобилем, но в России его цена оказалась совсем небюджетной. За ввезенный в РФ кросс-хэтчбек дилер просит 2 миллиона 800 тысяч рублей.