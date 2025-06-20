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Появился концепт-арт возрожденного внедорожника Kia Retona 

Текст: Алексей Шмидт
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Модель Kia Retona появилась в 1999 году и представляла собой гражданский вариант армейского внедорожника Kia KM420. Машина разрабатывалась на платформе первой генерации Sportage и пробыла на конвейере вплоть до 2003 года, конкурируя на рынках с SsangYong Korando, Suzuki Jimny и даже российской Lada Niva.

Спустя более 20 лет с прекращения продаж Kia Retona цифровые художники из Южной Кореи взялись возродить этот знаменитый вездеход, опубликовав рендеринг такого концепта.

Kia Retona первого поколения

Студия «NYMammoth» полагает, что последняя тенденция, в рамках которой «Киа» выпускает аутентичные внедорожные машины с элементами ретро-дизайна (пример Kia Tasman), дает повод подумать о воскрешении в том числе модели Retona.

На спекулятивных рендерах их авторы нарисовали такой внедорожник с оглядкой на другие модели «Киа», в том числе Tasman, а также электрическую линейку кроссоверов EV.

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Kia Retona 2 поколения (неофициальный рендер)

Виртуальной трехдверной машине достались С-образные светодиодные ДХО, брутальный передний бампер, капот с воздухозаборником, а также широкий пластиковый обвес, прикрывающий колесные арки, в которых расположились массивные «зубастые» покрышки. 

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Kia Retona 2 поколения (неофициальный рендер)

Более хардкорный вариант концепт-арта Kia Retona включил специальный окрас кузова, наличие у машины шноркеля, дополнительной светотехники спереди, а также экспедиционного багажника на крыше. 

Официальных комментариев от Kia на тему возвращения в строй модели Retona не было и вряд ли они появятся в ближайшее время. Сейчас южнокорейский автопроизводитель работает над другими моделями, в том числе над внедорожной версией пикапа Tasman

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Фото:NYMammoth

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