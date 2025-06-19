Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для ралли

Интерес к «заряженным» хэтчбекам в мире резко вырос. Toyota уже имеет в своем портфолио такой автомобиль (GR Yaris), но останавливаться на нем японский автопроизводитель не намерен.

По новой информации, пришедшей из Японии, «тойотовцы» работают над еще одним хот-хэтчем, который, по слухам, будет конкурировать со следующей генерацией Suzuki Swift Sport.

Журнал «BestCar» опубликовал первый рендер этой 5-дверки, показав ее вместе с еще не вышедшим в продажу соперником от «Сузуки» (рендеры ниже). По слухам, машина получит название GR Starler и появится осенью следующего года практически сразу после дебюта конкурента Swift Sport.

Снизу – рендер нового Toyota GR Starlet, сверху – Suzuki Swift Sport следующего поколения

Построить свою новинку Toyota собирается на базе модели Passo нового поколения. Автомобиль будет создан как для массового производства, так и для участия в раллийных соревнованиях (серия WRC Rally 4).

Под капотом GR Starlet может расположиться компактный 1,3-литровый рядный 3-цилиндровый турбомотор, мощность которого пока не раскрывается. Ассистировать ему будет шестиступенчатая механическая коробка передач.

Больше подробностей о новинке Toyota могут раскрыть в ближайшие полгода. К тому времени в продаже должен появиться его главный конкурент – новый Suzuki Swift Sport.