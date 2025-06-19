Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался в новом поколении

Создание нового поколения флагманского минивэна Nissan Elgrand, которому предстоит навязать конкуренцию будущей генерации бестселлера Toyota Alphard, идет полным ходом. Премьера машины должна состояться уже скоро. Инсайдеры в качестве сроков дебюта этого автомобиля на рынке называют осень 2026 года.
Чего ждать от внешности нового Elgrand, а также от его технического оснащения накануне показали и рассказали журналисты авторитетного японского портала «BestCar».
По информации журналистов, первое появление нового Elgrand можно ждать уже этой осенью на выставке мобильности в Японии (в виде предсерийной модели). Ожидается, что машина получит «очень квадратную» форму кузова, который вберет в себя не только новое оформление «передка», но и боковин, а также кормы.
Уникальной особенностью свежего Elgrand должна стать необычная пиксельная оптика, которая является продолжением рисунка решетки радиатора.
Боковины машины примерят новые футуристичные колесные диски и дверные ручки, утопленные в кузов, а корма получит сквозной светодиодный фонарь, заползающий на крылья, и необычную форму остекления.
Под капотом нового минивэна Nissan, скорее всего, расположится гибридная силовая установка e-Power третьей генерации, в которую входит 1,5-литровый мотор-генератор.
Его характеристики пока не раскрываются, но, по слухам, они должны обеспечить машине заметную прибавку не только в производительности, но и топливной экономичности.