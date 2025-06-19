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Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался в новом поколении

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Создание нового поколения флагманского минивэна Nissan Elgrand, которому предстоит навязать конкуренцию будущей генерации бестселлера Toyota Alphard, идет полным ходом. Премьера машины должна состояться уже скоро. Инсайдеры в качестве сроков дебюта этого автомобиля на рынке называют осень 2026 года. 

Чего ждать от внешности нового Elgrand, а также от его технического оснащения накануне показали и рассказали журналисты авторитетного японского портала «BestCar».

По информации журналистов, первое появление нового Elgrand можно ждать уже этой осенью на выставке мобильности в Японии (в виде предсерийной модели). Ожидается, что машина получит «очень квадратную» форму кузова, который вберет в себя не только новое оформление «передка», но и боковин, а также кормы. 

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Новое поколение Nissan Elgrand (спекулятивный рендер BestCar)

Уникальной особенностью свежего Elgrand должна стать необычная пиксельная оптика, которая является продолжением рисунка решетки радиатора.

Боковины машины примерят новые футуристичные колесные диски и дверные ручки, утопленные в кузов, а корма получит сквозной светодиодный фонарь, заползающий на крылья, и необычную форму остекления. 

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Новое поколение Nissan Elgrand (спекулятивный рендер BestCar)

Под капотом нового минивэна Nissan, скорее всего, расположится гибридная силовая установка e-Power третьей генерации, в которую входит 1,5-литровый мотор-генератор.

Его характеристики пока не раскрываются, но, по слухам, они должны обеспечить машине заметную прибавку не только в производительности, но и топливной экономичности.

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ИСТОЧНИК:BestCar

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