Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался в новом поколении

Создание нового поколения флагманского минивэна Nissan Elgrand, которому предстоит навязать конкуренцию будущей генерации бестселлера Toyota Alphard, идет полным ходом. Премьера машины должна состояться уже скоро. Инсайдеры в качестве сроков дебюта этого автомобиля на рынке называют осень 2026 года.

Чего ждать от внешности нового Elgrand, а также от его технического оснащения накануне показали и рассказали журналисты авторитетного японского портала «BestCar».

По информации журналистов, первое появление нового Elgrand можно ждать уже этой осенью на выставке мобильности в Японии (в виде предсерийной модели). Ожидается, что машина получит «очень квадратную» форму кузова, который вберет в себя не только новое оформление «передка», но и боковин, а также кормы.

Новое поколение Nissan Elgrand (спекулятивный рендер BestCar)

Уникальной особенностью свежего Elgrand должна стать необычная пиксельная оптика, которая является продолжением рисунка решетки радиатора.

Боковины машины примерят новые футуристичные колесные диски и дверные ручки, утопленные в кузов, а корма получит сквозной светодиодный фонарь, заползающий на крылья, и необычную форму остекления.

Новое поколение Nissan Elgrand (спекулятивный рендер BestCar)

Под капотом нового минивэна Nissan, скорее всего, расположится гибридная силовая установка e-Power третьей генерации, в которую входит 1,5-литровый мотор-генератор.

Его характеристики пока не раскрываются, но, по слухам, они должны обеспечить машине заметную прибавку не только в производительности, но и топливной экономичности.