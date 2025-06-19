В России не могут продать новейшую рамную Kia для бездорожья: дилеру приходится ронять цену

Мы уже рассказывали о том, что на российском рынке начали предлагать первый «живой» экземпляр пикапа Kia Tasman. Рамный «утилитарник» появился в продаже в конце мая. Его ввезли в нашу страну из Южной Кореи по альтернативным схемам импорта.

С тех пор машина выставлена в одном из автосалонов города Омск, но до сих пор не нашла покупателя, что заставляет дилера хоть и незначительно, но пересмотреть первоначальный прайс на эту модель.

Как выяснила редакция «Daily-Motor», отсутствие покупателя для самой новой модели Kia на протяжении почти месяца привело к тому, что автосалон был вынужден снизить начальную цену на этот пикап.

Если на момент публикации объявления за машину хотели выручить 6 миллионов рублей, то теперь стоимость этого же автомобиля составляет уже 5 миллионов 999 тысяч рублей.

В описании к объявлению продавец ограничивается лаконичной фразой «Новый», а также указывает, что машина оснащена 2,5-литровым бензиновым мотором T-GDI мощностью 281 лошадиную силу, автоматической коробкой передач и обладает системой полного привода.

В арсенал пикапа, судя по фотографиям, где салон автомобиля находится в заводской пленке, входит виртуальная комбинация приборов, информационно-развлекательная система с широкоформатным дисплеем, кожаные сиденья с электроприводом, климат-контроль, мультируль, электронный стояночный тормоз, беспроводная зарядка для смартфона и многое другое.

Напомним, в Южной Корее цены на Kia Tasman начинаются от 37 миллионов 500 тысяч вон (2,1 миллиона рублей).