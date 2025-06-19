ДомойАвтоновости сегодняВ России не могут продать новейшую рамную Kia для бездорожья: дилеру приходится...

В России не могут продать новейшую рамную Kia для бездорожья: дилеру приходится ронять цену

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 087609d06efb0ffdd349403582cd3bb60a2d6c17 1

Мы уже рассказывали о том, что на российском рынке начали предлагать первый «живой» экземпляр пикапа Kia Tasman. Рамный «утилитарник» появился в продаже в конце мая. Его ввезли в нашу страну из Южной Кореи по альтернативным схемам импорта.

С тех пор машина выставлена в одном из автосалонов города Омск, но до сих пор не нашла покупателя, что заставляет дилера хоть и незначительно, но пересмотреть первоначальный прайс на эту модель. 

b8d1d8fa32477af35556abc2c60df611b8ade523

Как выяснила редакция «Daily-Motor», отсутствие покупателя для самой новой модели Kia на протяжении почти месяца привело к тому, что автосалон был вынужден снизить начальную цену на этот пикап.

Если на момент публикации объявления за машину хотели выручить 6 миллионов рублей, то теперь стоимость этого же автомобиля составляет уже 5 миллионов 999 тысяч рублей.

В описании к объявлению продавец ограничивается лаконичной фразой «Новый», а также указывает, что машина оснащена 2,5-литровым бензиновым мотором T-GDI мощностью 281 лошадиную силу, автоматической коробкой передач и обладает системой полного привода. 

5761eccfe101d916aaa16c543660f8384f873392

В арсенал пикапа, судя по фотографиям, где салон автомобиля находится в заводской пленке, входит виртуальная комбинация приборов, информационно-развлекательная система с широкоформатным дисплеем, кожаные сиденья с электроприводом, климат-контроль, мультируль, электронный стояночный тормоз, беспроводная зарядка для смартфона и многое другое.

Напомним, в Южной Корее цены на Kia Tasman начинаются от 37 миллионов 500 тысяч вон (2,1 миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kia

Читайте также:

Последние новости:

Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для...

Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался...

Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет...

Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта...

В США оценили новый кроссовер Lada Azimut на...

Подержанный китайский седан приобрели за 118 миллионов рублей

Очень популярный семейный кроссовер Toyota примерит новый вид...

Новый рамный внедорожник Kia примерил хардкорную амуницию для...

У Lada появился новый на 100-процентов российский кроссовер 

Популярная малолитражка Honda удивит более практичным салоном, чем...

Продажи новой Toyota Corolla Cross в Японии приостановлены...

Противник внедорожника Suzuki Jimny от Toyota будет стоить...

«Заряженный» внедорожник Nissan Patrol (Y63), который будет намного...

Новое спорткупе Mazda RX может оказаться копией следующей...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+