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Очень популярный семейный кроссовер Toyota примерит новый вид в свежем поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Первая генерация популярного среди семейных автовладельцев кроссовера Toyota Highlander появилась на свет в начале этого века (2000-й год), а сегодня в строю находится его четвертая генерация. В 2022-м году «Хайлендер» прошел через модернизацию, а следующим шагом для этой модели является переход в новое поколение.

Поразмыслить на тему того, как будет выглядеть такой кроссовер, решили дизайнеры студии «Digimods Design», выложившие в Сеть собственное видение Highlander 5 генерации.

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Toyota Highlander 5 поколения (спекулятивный рендер)

Несмотря на слухи о том, что машина будет спроектирована в Китае и полностью переберется на электрическую тягу, параллельно для нее может существовать альтернативный вариант, положенный западным странам (в частности США). Там новому «Хайлендеру» с большой долей вероятности присвоят дизайн, аналогичный тому, что ранее был использован в семействе моделей Crown.

Автомобиль может получить C-образные фары, ставшие характерной особенностью не только линейки Crown, но и новых Prius, Camry и RAV4, а также необычный бампер с широким нижним воздухозаборником и фактически отсутствующей решеткой радиатора. 

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Toyota Highlander 5 поколения (спекулятивный рендер)

Кроме того, Highlander нового поколения имеет шансы сохранить высокий и рельефный капот, а также выпуклые задние крылья, но его корму цифровые дизайнеры видят совершенно непохожей на предшественника. 

Задние фонари машины на рендерах оформлены в виде большого сквозного блока, простирающегося через всю дверь багажника, а под ним располагается массивный бампер с широкой имитацией выхлопных патрубков.

Презентацию новой генерации Toyota Highlander ждут уже в 2026 году. 

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Фото:Digimods Design

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