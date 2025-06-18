Популярная малолитражка Honda удивит более практичным салоном, чем у Mitsubishi Delica Mini

В апреле этого года Honda включила в список вариантов своего популярного малолитражного автомобиля N-Van, конкурирующего с Mitsubishi Delica Mini, специальную версию Style+ Nature Outdoor.

В преддверии ее запуска в продажу японский автопроизводитель слегка увеличил ее цену с ранее обозначенных 1 миллиона 930 тысяч иен до 2 миллионов иен (1 миллион 45 тысяч – 1 миллион 85 тысяч рублей). Реализация машины на родном для «Хонды» рынке начнется уже в августе.

Honda N-Van Style+ Nature – четвертая модель в серии Style+. Она основана на «топовой» версии N-Van Fun и в дополнение к модернизированным светодиодным фарам обладает перелицованной передней частью кузова, где решетка радиатора получила матово-черную текстурированную отделку.

Боковые зеркала, дверные ручки и задняя дверь приобрели специальное покрытие, защищающее их от царапин, а 12-дюймовые штампованные колесные диски украсили стильными серебристо-черными колпаками.

Кроме того, для таких машин предложили экспедиционный багажник на крышу и боковые наклейки на двери, доступные в качестве опций.

Внутреннее убранство кейвэна отделали материалами цвета хаки в земляном тоне с улучшенной текстурой, а за счет нестандартной конфигурации сидений N-Nan превзошел по удобству посадки и высадки, а также вместительности своего конкурента Mitsubishi Delica Mini.

Приводить в движение спецверсию компактного минивэна Honda предстоит атмосферному мотору на 0,66-литра, развивающего 53 лошадиные силы.

Привод машины можно будет выбрать из переднего или полного, но трансмиссия окажется одинаковой во всех вариантах – только вариатор CVT.