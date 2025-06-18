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«Заряженный» внедорожник Nissan Patrol (Y63), который будет намного быстрее Land Cruiser, уже едет к дилерам

Текст: Алексей Шмидт
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На прошлой неделе мы писали о том, что на заводе Nissan были впервые сфотографированы «заряженные» внедорожники Patrol нового поколения (Y63), которые готовятся к отправке в автосалоны. А сегодня в интернете появились снимки, как такие машины едут к дилерам.

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Nissan Patrol Nismo Y63

На фотографиях показаны Patrol Nismo 2025, но не белого цвета, как раньше, а машины, выкрашенные в черную палитру.

Как и белые внедорожники, заснятые ранее на предприятии Nissan, такие автомобили будут отличаться более широкой передней и задней колеей, модернизированной подвеской, заимствованной из автоспорта, а также пересмотренной внешностью с новыми красными декоративными элементами.

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Nissan Patrol Nismo Y63

Что расположится под капотом таких машин пока остается лишь догадываться, но, скорее всего, актуальный 3,5-литровый бензиновый твин-турбомотор V6, которым комплектуется обычный Patrol (Y63), получит улучшенные показатели мощности.

Сейчас в случае с простым внедорожником они выглядят следующим образом: мощность двигателя равна 425 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составляет 700 Нм. 

Какие динамические показатели ждать от Patrol Nismo нового поколения пока также тайна, но простая версия этой модели, конкурирующая с Land Cruiser 300, разгоняется по паспортным характеристикам с места до 100 км/ч всего за 7,5-секунды. 

Первым и основным рынком для «заряженных» Patrol будут страны Персидского залива, где их продажи начнутся в ближайшее время. 

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Фото:Соцсети

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