Культовый кубический микровэн Nissan может вернуться

Выпуск легендарной модели Nissan Cube, ставшей культовой из-за своего кузова кубической формы и асимметричного остекления, прекратился в 2019 году. Компания не предусмотрела для этого субкомпактного вэна преемника, но в 2024 году суббренд Nissan Nara выпустила ограниченный тираж «Кубиков», правда все они представляли собой подержанные машины второго поколения.

Знаменитый микровэн по-прежнему интересен японским покупателям, а в Nissan это, разумеется, понимают. И недавно на возвращение этого культового автомобиля был сделан яркий намек.

Летом прошлого года японская пресса писала о том, что Nissan держит в рукаве проект нового Cube, но пока не готова его анонсировать. Журналисты ссылались на официальный тизер компании, где на сложноразличимом фото была видна корма некоего компактного минивэна, которым может оказаться как раз новый «Куб».

Официальный тизер нового компактного минивэна Nissan

Инсайдеры утверждают, что Cube вот-вот будет возрожден. Причем в «Ниссан» постараются сохранить его форм-фактор, заданный вторым и третьим поколениями.

Ожидается, что машина получит фирменный асимметричный дизайн, а также высокую крышу, которые были свойственны ее предшественникам.

Что касается механической составляющей, то японские СМИ ждут от нового Cube наличие под капотом 1,5-литрового двигателя, работающего в составе гибридной системы e-Power. Помимо бензино-электрического варианта машина может приобрести полностью «батарейное» исполнение с большим запасом хода.

Премьера нового Nissan Cube, если проекту и вправду дали «зеленый свет», состоится в 2027 году. В качестве главного конкурента для этой модели называют обновленный Toyota Roomy.