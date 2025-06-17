ДомойАвтоновости сегодняНовый рамный внедорожник Toyota с честным полным приводом появится уже совсем скоро

Новый рамный внедорожник Toyota с честным полным приводом появится уже совсем скоро

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Toyota Fortuner 2026 Rendering 0003 1

Toyota Fortuner действующего поколения был выпущен в далеком 2015 году и незначительным образом обновился в 2020-м. За 10-летний цикл продаж машина, известная своей крепкой конструкцией, честным полным приводом и невысокой ценой, показала себя с хорошей стороны и превратилась в настоящий бестселлер на многих азиатских рынках.

Сейчас «Тойотовцы» работают над следующей генерацией Fortuner, премьера которой может состояться уже совсем скоро.

Японские СМИ ждут, что новое поколение Fortuner обещает заметным образом сменить не только стиль, но и улучшиться с точки зрения функциональности, а также производительности. Во всех этих отношениях машине предстоит переплюнуть текущую версию и потенциально стать еще более популярной.

681da4bc3ac6dcc3da41fa6b 20250325 toyota fortuner 2
Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Ранее цифровой дизайнер «Theottle» представил виртуальный концепт следующего Fortuner, предполагая, что машина пройдет внешнюю трансформацию по лекалам семейства моделей Crown.

Внедорожник на рендерах наделили широкой решеткой радиатора с вертикальными ламелями, узкими фарами, бампером с вырезами по бокам, а также сквозным блоком фонарей, проходящим через всю дверь багажника. 

Toyota Fortuner 2026 Rendering 0003
Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Инсайдеры утверждают, что новое поколение Toyota Fortuner будет построено на платформе IMV, но есть и альтернативная точка зрения – машину разработают на более современной и дорогой «тележке» TNGA-F.

Внедорожник должен сохранить свои качества, демонстрируемые на офф-роуде, а также получить под капот два варианта двигателей: бензиновый турбомотор на 2,4-литра, а также мягко-гибридную силовую установку на базе 2,8-литрового дизельного агрегата. 

Премьера машины и ее выход в продажу запланированы на 2026 год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle

Читайте также:

Последние новости:

Новый Dacia Stepway может оказаться футуристичным кроссовером размером...

Культовый кубический микровэн Nissan может вернуться

Бюджетный кроссовер Suzuki Grand Vitara научили работать на...

Nissan хочет отказаться от недорогого заводского автодома MyRoom

Фото нового поколения популярного кроссовера Mazda CX-5 утекло...

Царь минивэнов от Toyota снова в России: сколько...

Битва «Ленд Крузеров»: старый против нового – кто...

Брата Hyundai Creta от Kia ждут кардинальные перемены

Новый универсал повышенной проходимости Toyota Sprinter Carib: первые...

Среднеразмерным SUV с непревзойденной надежностью признали Chevrolet, который...

Самый надежный 3-рядный гибридный кроссовер делает не Toyota

Toyota может выпустить грозного соперника Mitsubishi Delica D:6

Новое поколение популярного спорткупе Toyota появится совсем скоро

Япония не получит новый недорогой 3-рядный кроссовер Mitsubishi

Новый маленький кроссовер Mazda CX-3 за 2,5 миллиона...

Появился первый концепт-арт 9 поколения Hyundai Sonata

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+