Новый рамный внедорожник Toyota с честным полным приводом появится уже совсем скоро

Toyota Fortuner действующего поколения был выпущен в далеком 2015 году и незначительным образом обновился в 2020-м. За 10-летний цикл продаж машина, известная своей крепкой конструкцией, честным полным приводом и невысокой ценой, показала себя с хорошей стороны и превратилась в настоящий бестселлер на многих азиатских рынках.

Сейчас «Тойотовцы» работают над следующей генерацией Fortuner, премьера которой может состояться уже совсем скоро.

Японские СМИ ждут, что новое поколение Fortuner обещает заметным образом сменить не только стиль, но и улучшиться с точки зрения функциональности, а также производительности. Во всех этих отношениях машине предстоит переплюнуть текущую версию и потенциально стать еще более популярной.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Ранее цифровой дизайнер «Theottle» представил виртуальный концепт следующего Fortuner, предполагая, что машина пройдет внешнюю трансформацию по лекалам семейства моделей Crown.

Внедорожник на рендерах наделили широкой решеткой радиатора с вертикальными ламелями, узкими фарами, бампером с вырезами по бокам, а также сквозным блоком фонарей, проходящим через всю дверь багажника.

Toyota Fortuner нового поколения (неофициальный рендер)

Инсайдеры утверждают, что новое поколение Toyota Fortuner будет построено на платформе IMV, но есть и альтернативная точка зрения – машину разработают на более современной и дорогой «тележке» TNGA-F.

Внедорожник должен сохранить свои качества, демонстрируемые на офф-роуде, а также получить под капот два варианта двигателей: бензиновый турбомотор на 2,4-литра, а также мягко-гибридную силовую установку на базе 2,8-литрового дизельного агрегата.

Премьера машины и ее выход в продажу запланированы на 2026 год.