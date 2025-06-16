Среднеразмерным SUV с непревзойденной надежностью признали Chevrolet, который можно купить в России

Кроссоверы и внедорожники средних размеров считаются одними из самых популярных представителей новомодного сегмента SUV, но далеко не все они одинаково надежны.

Недавно выяснить какие из таких автомобилей можно назвать самыми выносливыми взялись автоэксперты из США, составившие собственный ТОП наиболее крепких машин в этом сегменте. Победителем в нем неожиданным образом оказался автомобиль General Motors, который сегодня можно приобрести даже в России.

Chevrolet Traverse 2025

Согласно исследованию портала «USNews», самым надежным среднеразмерным SUV 2025 года является Chevrolet Traverse. Машина удостоилась оценки за выносливость в 88 баллов из 100.

Единственным конкурентом, который наиболее близко подобрался к этому внедорожнику, оказался хорошо известный в России Ford Explorer. Долговечность этого автомобиля оценили в 87 баллов из 100, что позволило ему занять в этом рейтинге почетное второе место, а третьим и четвертым в нем стали Chevrolet Blazer и Kia Telluride с оценками в 86 баллов из 100.

Chevrolet Traverse сегодня продается не только на североамериканском рынке, но и в России.

Такие машины предлагают привезти с использованием альтернативных каналов поставок без участия автопроизводителя и, соответственно, заводской гарантии.

Стоимость «Траверсов» 2025 года выпуска, оснащенных 2,5-литровым 328-сильным бензиновым мотором, автоматической коробкой передач и системой полного привода, начинается от 9 миллионов 990 тысяч рублей.